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Anne Hathaway Sempat Mengidap Katarak di Usia Muda, Apa Penyebabnya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |08:05 WIB
Anne Hathaway Sempat Mengidap Katarak di Usia Muda, Apa Penyebabnya?
Anne Hathaway. (Foto: dok Instagram/annehathaway)
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JAKARTA - Siapa sangka aktris pemenang Oscar, Anne Hathaway, pernah menyimpan rahasia besar soal kondisi kesehatannya? Baru-baru ini, Anne mengungkapkan bahwa ia sempat mengalami kebutaan secara medis pada mata kirinya selama sekitar satu dekade. Mengejutkannya lagi, kondisi ini disebabkan oleh katarak dini yang dialaminya sejak usia 30 hingga 40 tahun.

Dalam sebuah wawancara, bintang The Devil Wears Prada tersebut menceritakan pengalamannya hidup dengan sebelah mata yang nyaris tidak bisa melihat dengan jelas. Ia akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi katarak guna memulihkan penglihatannya.

"Aku baru menyadari seberapa buruk kondisinya setelah (operasi) akhirnya bisa melihat spektrum secara penuh lagi," ungkap Anne.

Mengenal Katarak di Usia Muda

Melansir Healthline, umumnya, masyarakat mengenal katarak sebagai penyakit mata yang menyerang kelompok lanjut usia. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), katarak biasanya mulai muncul pada usia 40 tahun ke atas. Namun, kasus yang menimpa Anne Hathaway membuktikan bahwa katarak juga bisa terjadi di usia muda.

Dr. Ashley Brissette, seorang dokter mata asal New York, menjelaskan bahwa kasus katarak dini memang kurang umum, tetapi sangat mungkin terjadi. Pemicunya pun beragam, mulai dari faktor genetik, kondisi medis tertentu, efek samping obat-obatan, hingga paparan lingkungan.

Jangan Abaikan Gejala Sekecil Apa Pun

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