HOME WOMEN LIFE

Segini Bayaran Penyanyi Internasional Brian McKnight di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |19:15 WIB
Segini Bayaran Penyanyi Internasional Brian McKnight di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju
Segini Bayaran Penyanyi Internasional Brian McKnight di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju (Foto: Instagram)
JAKARTA - Segini bayaran penyanyi internasional Brian McKnight di pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju sukses digelar mewah dan penuh kemeriahan pada Minggu (26/4/2026). Para tamu undangan dari kalangan selebritas hingga pejabat turut hadir dan menjadi sorotan netizen.

Tak sampai di situ, pesta resepsi El Rumi dan Syifa Hadju ini juga kembali memberikan kejutan, yakni hadirnya musisi internasional, Brian McKnight. Penyanyi asal Amerika Serikat ini memberikan penampilan spesial dengan deretan lagu romantis di resepsi El dan Syifa.

Brian McKnight membawakan lagu Overjoyed di hadapan dua mempelai. Terlihat El dan Syifa dalam balutan busana resepsi serba putih ini begitu menikmati lantunan lagu dari penyanyi favorit mereka.

Bayaran Brian McKnight

Berdasarkan informasi dari berbagai agensi internasional, biaya untuk mengundang Brian McKnight diperkirakan berada di kisaran US$75.000 hingga US$150.000 dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp1,2 miliar sampai Rp2,5 miliar.

Senyuman bahagia terus terpancar di wajah mereka sembari menikmati deretan lagu romantis yang dibawakan Brian McKnight.

Syifa Hadju melangsungkan akad nikahnya bersama El Rumi hari ini, Minggu (26/4/2026) di Hotel Raffles Jakarta. Di momen akad ini, Syifa tampil cantik dan anggun dalam balutan kebaya pernikahan dan mengusung adat Jawa yang kental.

Resepsi pernikahan El dan Syifa turut dihadiri para jajaran menteri dan pejabat. Terlihat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia juga hadir di resepsi El dan Syifa. Ada juga Ketua DPR RI, Puan Maharani yang turut hadir di acara ini.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

