HOME WOMEN FASHION

Kebaya Akad Nikah Syifa Hadju Pakai Kain Impor, Minta Desain Sopan nan Klasik

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |20:05 WIB
Kebaya Akad Nikah Syifa Hadju Pakai Kain Impor, Minta Desain Sopan nan Klasik
Syifa Hadju saat akad nikah. (Foto: Instagram/@bennusorumba)
FAKTA menarik muncul dari prosesi pernikahan Syifa Hadju dengan El Rumi. Ternyata, bahan kebaya akad nikah Syifa Hadju diimpor dari luar negeri.

Di balik tampilan anggun Syifa Hadju saat momen akad nikah dengan El Rumi pada Minggu 26 April 2026, terdapat proses desain yang sangat detail. Kebaya putih bernuansa Jawa modern yang dikenakan Syifa saat akad didesain langsung oleh desainer Vera Anggraini.

El Rumi dan Syifa Hadju

1. Kebaya Akad Syifa Hadju

Kebaya tersebut dibuat dengan kombinasi empat material berbeda untuk menciptakan tekstur yang kaya, namun tetap halus. Material yang digunakan meliputi lace, tile, hingga detail 3D dengan sentuhan bahan sintetis, yang seluruhnya didatangkan dari luar negeri (impor).

“Supaya enggak flat, kita kombinasikan beberapa material putih biar ada tekstur yang beda,” jelas Vera.

Secara khusus, Vera mengaku membuat kebaya tersebut sesuai request dari Syifa Hadju. Syifa disebut meminta kebaya yang dikenakannya saat akad nikah harus tetap sopan, namun tidak meninggalkan ciri khas klasik Jawa yaitu kutu baru.

“Dia maunya tetap sopan, walaupun pakai signature Jawa kutu baru, tapi nggak mau terlalu terbuka,” ungkap Vera.

 

