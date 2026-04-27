Ini Jam Tangan Mewah yang Dipakai Maia Estianty dan Irwan Mussry di Pernikahan El Rumi, Tembus Miliaran Rupiah

Maia Estianty dan Irwan Mussry di acara El Rumi dan Syifa Hadju. (Foto: Instagram/@maiaestiantyreal)

MAIA Estianti dan Irwan Mussry turut curi perhatian lebih dalam pesta pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Penampilan keduanya jadi sorotan karena mengenakan barang-barang mewah.

Dalam beberapa rangkaian acara pernikahan El dan Syifa, Maia beserta suaminya menggunakan berbagai koleksi jam tangah mewah miliknya yang bernilai fantastis. Harganya pun menyentuh miliaran rupiah jika dikonversi dari harga aslinya di luar negeri.

Berikut ini deretan jam tangan mewah yang dipakai Maia Estianty dan Irwan Mussry selama rangkaian acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang dikutip dari Instagram @fashion_selebriti:

1. Rolex Datejust Pink Gold Maia Estianty (Siraman)

Maia Estianty tampil elegan dengan jam dari Rolex seri Datejust Royal Pink saat acara siraman putra keduanya, El Rumi. Model ini dikenal sebagai salah satu varian “iced” dengan taburan berlian.

Harga aslinya USD70.000 atau setara Rp1.190.000.000 (hampir Rp1,2 miliar). Harga tersebut sesuai dengan listing global yang memang menyentuh puluhan ribu dolar untuk varian diamond penuh.

2. A Lange & Sohne 1815 Tourbillon Irwan Mussry (Pengajian)

Irwan Mussry tampil dengan jam super eksklusif dari A Lange & Sohne saat pengajian El Rumi. Jam ini termasuk edisi terbatas (hanya 100 unit di dunia) dengan komplikasi tourbillon, fitur yang sangat prestisius di dunia horologi.

Harga aslinya begitu fantastis. Nilainya mencapai 198.000 euro atau setara Rp3,9 miliar!