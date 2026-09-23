Kenali Smartwatch Nomor 1 Dunia, HUAWEI Andalkan Teknologi Kesehatan dan Olahraga

JAKARTA - Smartwatch kini bukan lagi sekadar aksesori untuk mengecek notifikasi, menghitung langkah, atau pemanis penampilan. Seiring pesatnya perkembangan teknologi wearable, jam tangan pintar telah menjelma menjadi perangkat serba bisa yang mampu memantau kondisi tubuh, merekam perkembangan olahraga, hingga menemani rutinitas harian penggunanya.

Perkembangan tersebut turut memperkuat posisi HUAWEI di industri wearable global. Mengacu pada data IDC untuk Q2 2026, HUAWEI mempertahankan posisi No. 1 global di pasar smartwatch.

Pencapaian ini sejalan dengan konsistensi HUAWEI dalam menghadirkan inovasi teknologi pada fitur kesehatan dan olahraga, melalui pengembangan advanced health monitoring, intelligent health insights, hingga fitur olahraga yang semakin komprehensif di berbagai lini smartwatch-nya.

Lewat konsep The Most Advanced Health & Sports Management, smartwatch HUAWEI tak hanya mendukung aktivitas olahraga, tetapi juga membantu pengguna memahami kondisi tubuh dan menjaga gaya hidup aktif. Semua itu dikemas dalam desain premium yang stylish, lengkap dengan daya tahan baterai hingga 21 hari.

Kualitas teknologinya pun sudah teruji. HUAWEI WATCH baru-baru ini ikut dilibatkan dalam Apple Watch Heart Rate Accuracy Study sebagai salah satu perangkat pembanding Apple Watch. Hasilnya, pada pengujian rata-rata detak jantung (heart rate) saat aktivitas fisik, perbedaan akurasi keduanya tidak mencapai tingkat signifikansi statistik.

Untuk menjawab kebutuhan pengguna yang beragam, HUAWEI menghadirkan sejumlah lini smartwatch dengan karakter masing-masing. Mulai dari WATCH GT untuk gaya hidup aktif, WATCH GT Runner untuk pelari, hingga WATCH FIT, WATCH D, WATCH Ultimate, dan HUAWEI WATCH Series dengan fokusnya sendiri. Berikut deretannya.

WATCH GT Series, Andalan untuk Gaya Hidup Aktif

Sebagai salah satu lini utama HUAWEI, WATCH GT Series dirancang untuk pengguna dengan gaya hidup aktif yang membutuhkan dukungan kesehatan sekaligus performa olahraga dalam satu perangkat. Bukan sekadar mencatat aktivitas, seri ini membantu pengguna memahami kondisi tubuh, memantau kebugaran, dan mengoptimalkan performa saat berolahraga.

Keunggulannya terletak pada kombinasi advanced health management, comprehensive sports tracking, dan intelligent health insights. Dukungan berbagai mode olahraga membuat GT Series mampu mengikuti kebutuhan pengguna, dari latihan harian hingga aktivitas yang menuntut performa lebih tinggi.