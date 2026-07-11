Viral! Amanda Zahra Curhat Jadi Korban Body Shaming Dokter Kecantikan

JAKARTA - Selebgram Amanda Zahra menjadi sorotan publik setelah mengaku mengalami body shaming yang diduga dilakukan oleh seorang dokter kecantikan di klinik yang pernah ia kunjungi. Curhatan tersebut dibagikan melalui Instagram Stories dan langsung ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam tangkapan layar yang viral di platform X, Amanda menyinggung adanya dokter klinik kecantikan yang melakukan public shaming terhadap pasien yang menjalani perawatan estetika.

“Sebagai pasien dan customer pasti nggak nyaman banget kan mau treatment di klinik kecantikan biar lebih cantik, terus ternyata dokternya suka publicly shaming orang yang treatment dan dikatain ‘muka unoriginal’ di akun publik yang bahkan di bio dan foto profilnya jelas bekerja di mana,” tulis Amanda.

Unggahan tersebut merupakan tanggapan Amanda terhadap postingan yang diduga dibuat oleh dokter yang bersangkutan. Amanda juga membagikan ulang isi unggahan tersebut melalui Instagram Stories miliknya.

Dokter Lakukan Body Shaming

Dalam postingan yang diduga milik dokter tersebut, terdapat komentar bernada merendahkan dan menyinggung kondisi fisik Amanda, termasuk penggunaan istilah “muka unoriginal” yang sebelumnya disorot Amanda.

“Maaf nih ya sekali lagi maaf, para pemuja AZ. Kalau dia foto dari tampak bawah dan memamerkan pabrik susunya hanya untuk menjadi tontonan khalayak ramai, dengan muka full unoriginal, dan masih dipuja dan disanjung, padahal kita semua tahu ‘arahnya perempuan ini ke mana’. Pada kebuka nggak sih mata kalian?” demikian isi unggahan yang ditanggapi Amanda.

Lebih lanjut, Amanda mengaku sebenarnya sudah terbiasa menghadapi komentar negatif mengenai fisiknya. Namun, kali ini ia merasa ironis karena komentar tersebut diduga datang dari seorang dokter yang bekerja di bidang estetika.