Viral Anak Jatuh di Kandang Gajah, Ragunan Perketat Pengawasan Pengunjung

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) akan meningkatkan pengawasan di area kandang satwa setelah viral insiden seorang anak yang terjatuh ke area kandang gajah. Pengelola menilai kejadian tersebut menjadi pengingat penting bagi pengunjung untuk mematuhi aturan keselamatan selama berada di kawasan kebun binatang.

Humas TMR, Bambang Wahyudi, mengatakan patroli petugas di lapangan kini dilakukan lebih intensif guna mencegah pelanggaran batas pengaman dan kejadian serupa terulang kembali.

"Kemarin kami instruksikan untuk lebih intens lagi ya, untuk intensif untuk pengawasan kepada pengunjung ya," ujar Bambang Wahyudi saat dikonfirmasi iNews Media Group (IMG) melalui telepon, Senin (1/6/2026).

Menurut Bambang, pihak pengelola kerap menemukan pengunjung yang sengaja melakukan tindakan berisiko demi mendapatkan perhatian di media sosial.

"Kayaknya memang ada unsur-unsur ke situ ya, pengin diviralkan. Padahal kami sudah antisipasi dari awal," ungkapnya.

Melanggar Aturan dan Peringatan