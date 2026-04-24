Viral! Kasir Minimarket Lancar Bahasa Mandarin saat Layani Pembeli, Tuai Pujian Netizen

JAKARTA - Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan aksi memukau seorang kasir minimarket yang diduga berada di Kalimantan.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok @riskyputra3184, yang menunjukkan kepiawaian sang kasir dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin secara fasih saat melayani pembeli. Dalam video tersebut, pelanggan juga terdengar berbicara menggunakan bahasa Mandarin.

Dalam dua video berdurasi singkat itu, terlihat seorang pria berseragam minimarket sedang melayani seorang pelanggan. Kejutan terjadi saat pelanggan tersebut berbicara dalam bahasa Mandarin, dan sang kasir dengan sigap serta tenang menjawabnya menggunakan bahasa yang sama dengan sangat lancar.

Dalam keterangan video, awalnya pelanggan wanita tersebut menanyakan apakah sang kasir bisa berbahasa Mandarin. Tak disangka, ia mampu menjawab dengan fasih dan melanjutkan percakapan dengan lancar.

Percakapan pun berlanjut dalam bahasa Mandarin. Sang kasir juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah bekerja di China, tepatnya di atas kapal, selama tiga tahun.