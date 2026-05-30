HOME WOMEN HEALTH

Pound Fit X MusicZone Berlangsung Meriah, Energik Gerak Sambil Tepuk Ripstix!

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |17:22 WIB
Pound Fit X MusicZone berlangsung meriah. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA – Sorak sorai dan musik penuh semangat menggema di Tribeca Central Park Jakarta Barat, saat para peserta dengan energik melakukan olahraga poundfit dalam gelaran Pound Fit X MusicZone sebagai rangkaian dari acara MusicZone Okezone. Acara ini digelar pada hari ini, Sabtu (30/5/2026).

Sekitar pukul 16.00 hingga pukul 16.30, para peserta yang keseluruhan merupakan wanita ini antusias mengikuti gerakan Pound Fit yang diperagakan oleh instruktur di panggung. Acara pun berlangsung semarak dan meriah.

1. Energik dan Penuh Semangat

Mengenakan outfit setelan olahraga yang keren serta alas matras, para peserta tampak bergerak energi dan penuh semangat. Apalagi, olahraga diiringi lagu yang menggebu serta beat yang kencang semakin membakar semangat mereka untuk terus bergerak mengikuti pemandu.

Para peserta pun tampak menikmati acara ini yang terlihat dari wajah semringah. Suara Ripstix atau stik drum yang beradu juga terdengar lantang menandakan gerakan yang semakin cepat. Keringat terlihat mengalir, namun tak menyurutkan semangat mereka untuk terus bergerak.

Berbagai gerakan juga diperagakan dari mulai gerakan berdiri sambil memukul stik drum, gerakan kaki, sampai gerakan saat duduk. Sesekali, pemandu juga mengajak mereka beristirahat beberapa menit sebelum berlanjut ke gerakan lainnya.

Yang cukup menarik adalah para peserta juga tidak hanya sekedar olahraga, namun ada juga yang terlihat memasang tripod dan menyalakan kamera handphone. Mereka merekam momen saat mereka Pound Fit dalam gelaran Pounf Fit X MusicZone.

Pound Fit sendiri merupakan sebuah olahraga yang memadukan berbagai gerakan dari mulai gerakan tari, Yoga, hingga pilates dengan aktivitas dominan seperti menabuh drum dan diiringi musik energik. Olahraga ini biasanya dilakukan dengan durasi sekitar 45 hingga 60 menit.

 

