HOME WOMEN FOOD

Bukan Opor, Ini Menu Wajib Dude Harlino Saat Lebaran

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |18:20 WIB
Bukan Opor, Ini Menu Wajib Dude Harlino Saat Lebaran
Bukan Opor, Ini Menu Wajib Dude Harlino Saat Lebaran (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktor Dude Harlino memiliki selera makanan berbeda dari masyarakat kebanyakan di momen Lebaran. Ia mewajibkan adanya makanan khas Sumatera Barat di meja makannya.

Pria berdarah Minang itu mengaku sangat gemar menyantap hidangan pedas dan bersantan saat merayakan hari kemenangan.

"Kalau menu ini, biasanya dari tahun ke tahun ketupat ada, rendang, terus sayur, apa gule nangka gitu ya, atau nanti ada kerupuk, kemudian ada sambal biasanya," kata Dude Harlino di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pesinetron ini menjelaskan bahwa menu tersebut sudah menjadi tradisi di keluarganya yang sulit digantikan.

"Karena mama saya dari Sumatera Barat ya, jadi biasanya makanan-makanan Padang itu sudah ada sih. Biasanya ada rendang, ada ayam balado, itulah," lanjutnya.

Bahkan saat diminta memilih antara dua menu sejuta umat saat Lebaran, yakni opor ayam atau rendang, Dude dengan tegas memilih olahan daging sapi khas Minangkabau tersebut.

"Rendang. Dan itu standar tiap Lebaran itu makanannya biasanya," tegas suami Alyssa Soebandono itu.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

