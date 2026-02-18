Jule Makin Eksis di Media Sosial Usai Skandal Perselingkuhan, Indonesia Gagal Terapkan Cancel Culture?

JAKARTA - Selebgram Julia Prastini atau dikenal sebagai Jule belakangan ini ramai diperbincangkan setelah dituding berselingkuh dari suaminya, Na Daehoon. Jule diduga berselingkuh dengan seorang petinju bernama Safrie Ramadan.

Setelah isu itu mencuat, Jule dan Na Daehoon pun sepakat untuk bercerai. Saat isu perselingkuhannya ramai diperbincangkan publik, Jule sempat menghilang dari media sosial selama beberapa waktu.

Namun, tak berselang lama, ia justru berani tampil di depan publik dan semakin percaya diri dengan penampilan barunya. Jule kini terang-terangan melepas hijabnya yang otomatis mengubah citranya yang selama ini dikenal di media sosial.

Beberapa waktu lalu, Jule sempat menjadi bintang tamu dalam siaran langsung YouTuber Bigmo. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa alasannya melepas hijab tidak berkaitan dengan isu perceraiannya.

Kini Jule pun semakin berani dan aktif mengunggah konten di media sosialnya tanpa hijab. Hal ini pun membuat warganet semakin murka karena menilai tidak adanya cancel culture di Indonesia.