HOME WOMEN BEAUTY

3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |16:29 WIB
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA — 3 Potret terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil yang makin anggun dan dewasa. Camillia Laetitia Azzahra atau yang akrab disapa Zara merupakan anak kedua dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.

Zara lahir pada 17 Agustus 2004 di Bandung, Jawa Barat. Ia adalah adik dari almarhum Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) sekaligus kakak dari Arkana Aidan Misbach.

Sebelum melanjutkan pendidikan tinggi, Zara menempuh sekolah di SMAN 3 Bandung dan lulus pada 2021. Saat ini, Zara sedang menempuh pendidikan S-1 Arsitektur di Newcastle University, Inggris. Perjalanan akademiknya sekaligus menjadi inspirasi banyak generasi muda yang ingin berprestasi, baik di dalam maupun luar negeri.

Kehidupannya memang tak jarang menjadi sorotan, terlebih setelah kepergian sang kakak, Emmeril Kahn Mumtadz (Eril). Meski begitu, Zara tetap terlihat kuat dan semakin matang dalam menjalani kehidupannya.

1. Nonton Konser di Jakarta

Zara anak ridwan kamil

Zara diketahui ikut hadir dalam konser G-DRAGON 2025 WORLD TOUR IN JAKARTA. Dalam momen tersebut, ia terlihat sangat bahagia dan menikmati jalannya konser.

Penampilannya juga berhasil mencuri perhatian. Zara tampil modis dengan *baggy* jeans dipadukan dengan dress hitam selutut yang dilapisi blazer warna cerah. Ia melengkapi *outfit*-nya dengan tas, sepatu, serta *slayer* merah di kepala dengan warna senada. *Mix and match outfit* yang ia kenakan memperlihatkan sisi modisnya sebagai remaja kekinian.

 

Halaman:
1 2
      
