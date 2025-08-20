Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen

JAKARTA - Seorang guru viral di media sosial setelah aksinya bersama murid-murid berkebutuhan khusus menjadi sorotan publik.

Keakraban serta sikap penuh kasih sayang yang ditunjukkannya sukses menyentuh hati netizen Indonesia. Banyak warganet yang memuji dedikasi sang guru yang dinilai tulus dan inspiratif.

Dalam sebuah unggahan video terbaru yang dibagikan akun Instagram @ahdigandol pada Rabu (20/8/2025), tampak sang guru tengah menyanyikan lagu “Tanah Airku” bersama salah satu murid berkebutuhan khusus bernama Fadhlan.

Suasana penuh haru itu memperlihatkan kedekatan mereka, sekaligus menumbuhkan rasa kebangsaan yang sederhana namun mengena di hati banyak orang.

Video tersebut langsung menuai beragam komentar positif dari warganet. Tidak sedikit yang mengapresiasi semangat Fadhlan, sekaligus ketulusan sang guru dalam mendampingi siswanya. “Fadhlan pinter banget ❤️ Masya Allah,” tulis salah seorang netizen @kyym*_.

Sementara itu, akun @c**frr*w berkomentar, “Entah siapa yang lebih menggemaskan, gurunya atau muridnya.”

Kedekatan yang ditunjukkan sang guru dinilai bukan hanya sebatas dalam mengajar, melainkan juga wujud nyata kepeduliannya.

Aksi ini dianggap sebagai teladan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa.