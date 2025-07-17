Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ubi hingga Brokoli Bisa Atasi Stres Akibat Kesepian

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |17:26 WIB
Ubi hingga Brokoli Bisa Atasi Stres Akibat Kesepian
Ubi hingga Brokoli Bisa Atasi Stres Akibat Kesepian (Foto: Freepik)
A
A
A

WALAU terdengar sepele, kesepian tak boleh dianggap remeh karena bisa berpotensi menjadi stres hingga gangguan kejiwaan lainnya. Untuk itu, perlu Anda pahami faktor risiko hingga cara penanganannya.

Salah satu cara mudah ialah dengan mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan mood agar kamu tidak merasa kesepian hingga stres berlebih.

Dilansir Cosmopolitan, Kamis (17/7/2025), para peneliti di Universitas Buffalo baru-baru ini menemukan bahwa mengonsumsi makanan yang menenangkan atau comfort food dapat meningkatkan suasana hati seseorang.

Secara khusus, comfort food dapat melawan kesepian dan membuat pemakannya merasa lebih terhubung dengan orang lain.

stres belajar

Berikut adalah beberapa makanan yang bisa atasi stres akibat kesepian:

1. Ubi Jalar

Pertama ada ubi jalar. Tak cuma rasanya yang manis dan mengenyangkan, ubi juga termasuk makanan yang bisa menurunkan kadar stres.

Dilansir Healthline, mengonsumsi sumber karbohidrat utuh yang kaya nutrisi seperti ubi jalar dapat membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol. Selain itu, ubi jalar juga kaya akan nutrisi yang penting untuk respons stres, seperti vitamin C dan potasium.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ubi Kesepian Brokoli Makanan Stres
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/612/3162291/stress-DZGb_large.jpg
Waspada! Terlalu Lama Main HP Bikin Stres hingga Gangguan Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152718/stress-WGzI_large.jpg
5 Kebiasaan Ini Ampuh Mengurangi Stres, Gen Z Merapat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152316/5_cara_kuno_yang_efektif_meredakan_stres_meditasi_hingga_jongkok-PVxR_large.jpg
5 Cara Kuno yang Efektif Meredakan Stres, Meditasi hingga Jongkok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148598/tips_menghadapi_burnout_ala_ersya_aurelia_ambil_day_off_sebulan-IWR7_large.jpg
Tips Menghadapi Burnout ala Ersya Aurelia, Ambil Day Off Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012893/danilla-riyadi-punya-cara-unik-hilangkan-stres-begini-caranya-24Zbw4rlKe.jpg
Danilla Riyadi Punya Cara Unik Hilangkan Stres, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/612/3000550/kecewa-paslonnya-kalah-pemilu-begini-loh-cara-mengatasinya-agar-tak-terbawa-stress-ftKK15L2BH.jpg
Kecewa Paslonnya Kalah Pemilu? Begini Loh Cara Mengatasinya agar Tak Terbawa Stress
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement