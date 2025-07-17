Ubi hingga Brokoli Bisa Atasi Stres Akibat Kesepian

WALAU terdengar sepele, kesepian tak boleh dianggap remeh karena bisa berpotensi menjadi stres hingga gangguan kejiwaan lainnya. Untuk itu, perlu Anda pahami faktor risiko hingga cara penanganannya.

Salah satu cara mudah ialah dengan mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan mood agar kamu tidak merasa kesepian hingga stres berlebih.

Dilansir Cosmopolitan, Kamis (17/7/2025), para peneliti di Universitas Buffalo baru-baru ini menemukan bahwa mengonsumsi makanan yang menenangkan atau comfort food dapat meningkatkan suasana hati seseorang.

Secara khusus, comfort food dapat melawan kesepian dan membuat pemakannya merasa lebih terhubung dengan orang lain.

Berikut adalah beberapa makanan yang bisa atasi stres akibat kesepian:

1. Ubi Jalar

Pertama ada ubi jalar. Tak cuma rasanya yang manis dan mengenyangkan, ubi juga termasuk makanan yang bisa menurunkan kadar stres.

Dilansir Healthline, mengonsumsi sumber karbohidrat utuh yang kaya nutrisi seperti ubi jalar dapat membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol. Selain itu, ubi jalar juga kaya akan nutrisi yang penting untuk respons stres, seperti vitamin C dan potasium.