Alami Gejala sebelum Gangguan Jantung, Tio Pakusadewo: Cegukan Dua Bulan Nggak Berhenti

JAKARTA - Aktor senior Tio Pakusadewo akhirnya diperbolehkan pulang usai menjalani operasi pemasangan ring jantung beberapa waktu lalu. Ia pun menceritakan gejala aneh sebelum dilarikan ke rumah sakit.

Bukan nyeri dada atau sesak napas seperti penderita jantung pada umumnya, Tio justru mengalami cegukan yang tak kunjung usai.

"Cegukan-cegukan. Cegukan tapi lebih dari dua bulan lah, nggak berhenti-berhenti," ujar Tio Pakusadewo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tio mengaku awalnya tidak menyangka bahwa cegukan kronis tersebut merupakan sinyal berbahaya dari jantungnya. Ia baru mengetahui kondisi tersebut setelah melakukan pemeriksaan intensif di rumah sakit.

"Ya (ketahuan di rumah sakit)," katanya singkat.