Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Gejala sebelum Gangguan Jantung, Tio Pakusadewo: Cegukan Dua Bulan Nggak Berhenti

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |15:06 WIB
Alami Gejala sebelum Gangguan Jantung, Tio Pakusadewo: Cegukan Dua Bulan Nggak Berhenti
Tio Pakusadewo. (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor senior Tio Pakusadewo akhirnya diperbolehkan pulang usai menjalani operasi pemasangan ring jantung beberapa waktu lalu. Ia pun menceritakan gejala aneh sebelum dilarikan ke rumah sakit.

Bukan nyeri dada atau sesak napas seperti penderita jantung pada umumnya, Tio justru mengalami cegukan yang tak kunjung usai.

"Cegukan-cegukan. Cegukan tapi lebih dari dua bulan lah, nggak berhenti-berhenti," ujar Tio Pakusadewo saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tio mengaku awalnya tidak menyangka bahwa cegukan kronis tersebut merupakan sinyal berbahaya dari jantungnya. Ia baru mengetahui kondisi tersebut setelah melakukan pemeriksaan intensif di rumah sakit.

"Ya (ketahuan di rumah sakit)," katanya singkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/482/3226316//tio-HLiO_large.jpg
Baru Pasang Ring Jantung, Tio Pakusadewo Tetap Merokok dan Minum Kopi Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/33/3226007//widyawati_tio_pakusadewo-6JvW_large.jpg
Pantau Kondisi Tio Pakusadewo Lewat Grup WhatsApp, Widyawati: Alhamdulillah Sudah Sehat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/33/3225868//dewi_perssik-GsLe_large.jpg
Tio Pakusadewo Berangsur Pulih, Dewi Perssik Berharap Bisa Main Film Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/33/3225857//dewi_perssik-xgQd_large.jpg
Dewi Perssik Ungkap Kondisi Tio Pakusadewo Usai Alami Komplikasi: Sudah Membaik tapi Belum Bisa Berdiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/482/3224596//dokter_nancy-wDuA_large.jpg
Dokter Ungkap Pasang Ring Jantung hingga Belasan Bisa Berakibat Fatal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/33/3222706//tio_pakusadewo-p4t3_large.jpg
Kondisi Terkini Tio Pakusadewo Usai Masuk Rumah Sakit Akibat Gangguan Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement