Daftar 6 Vaksin yang Dianjurkan untuk Orang Dewasa Menurut Dokter

Berikut daftar 6 vaksin yang dianjurkan untuk orang dewasa. (Foto: Freepik)

VAKSIN tak hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Sejumlah justru bahkan sangat dianjurkan untuk diberikan saat seseorang memasuki usia dewasa.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Mandaya Royal Hospital Puri, dr. Visakha Revena Irawan, Sp.PD, AIFO-K, mengungkapkan, ada beberapa jenis vaksin yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Vaksin ini diperlukan guna menjaga kesehatan sekaligus melindungi keluarga dari risiko penularan penyakit.

Berikut 6 Vaksin yang Dianjurkan untuk Orang Dewasa Menurut Dokter:

1. Vaksin Influenza

Salah satu vaksin yang paling penting adalah vaksin influenza atau flu. Vaksin ini disarankan untuk diulang setiap satu tahun sekali.

“Rekomendasi WHO maupun Kolegium Penyakit Dalam tetap menyarankan vaksin influenza satu kali setiap tahun,” kata dr. Visakha dalam acara Health Talk World Immunization Week 2026, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, virus influenza memiliki tingkat mutasi yang sangat cepat sehingga perlindungan vaksin perlu diperbarui secara berkala melalui vaksinasi tahunan.

2. Vaksin Pneumokokal

Selain influenza, vaksin pneumokokal juga direkomendasikan karena dapat membantu mencegah infeksi paru-paru yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Saat ini, vaksin pneumokokal yang banyak digunakan untuk orang dewasa adalah PCV20.

Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap lebih banyak jenis bakteri penyebab penyakit dibanding generasi sebelumnya.

3. Vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD)

Vaksin lain yang mulai mendapat perhatian adalah vaksin dengue atau demam berdarah dengue (DBD). dr. Visakha menjelaskan bahwa seseorang tetap bisa terkena DBD meski sebelumnya pernah terinfeksi karena virus dengue memiliki empat serotipe berbeda.

“Dulu pernah kena DBD bukan berarti aman. Masih ada kemungkinan terkena serotipe lainnya,” ujarnya.

Karena itu, vaksin dengue dinilai dapat memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap keempat jenis virus dengue.