Apakah Ada Vaksin untuk Mencegah Terpaparnya Hantavirus?

APAKAH ada vaksin untuk mencegah terpaparnya Hantavirus atau virus Hanta? Hal ini tengah ramai diperbincangkan usai penularan Hantavirus merebak di kapal pesiar MV Hondius.

Penularan Hantavirus di kapal pesiar MV Hondius bahkan telah menelan korban jiwa. Ada 3 penumpang di sana yang meninggal dunia.

1. Belum Ada Vaksin untuk Mencegah Terpaparnya Hantavirus

Dilansir dari laman Infeksi Emerging Kemenkes RI, ternyata belum ada vaksin yang dapat mencegah terpaparnya Hantavirus. Tetapi, ada acara lain yang bisa dilakukan untuk mencegah terpaparnya virus satu ini.

Namun, ada tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah terpaparnya Hantavirus. Pertama, rajin untuk cuti tangan dengan air dan sabun.

Jaga juga kebersihan bahan makanan dan alat yang akan digunakan untuk mengolag makanan. Selanjutnya, Anda juga bisa membasmi peredaran tikus yang ada di sekitar rumah.

Jangan lupa juga untuk membersihkan rumah dan area kerja dengan disinfektan secara berkala demi menghindarkan tempat yang memungkinkan tikus bersarang. Anda juga harus hindari kontak dengan tikus serta cairan tubuhnya, seperti air liur, urine, dan feses.