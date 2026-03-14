Apakah Vaksin Campak Gratis? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Banyak orang tua bertanya apakah vaksin campak harus dibayar atau tersedia secara gratis. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan bahwa imunisasi campak termasuk dalam program imunisasi rutin nasional yang diberikan tanpa biaya.

Program imunisasi rutin merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai penyakit menular berbahaya sejak usia dini. Saat ini jumlah vaksin dalam program imunisasi dasar telah ditingkatkan dari 11 jenis menjadi 14 jenis, termasuk vaksin untuk penyakit seperti HPV, rotavirus, dan pneumokokus.

Jadwal Imunisasi Dasar Anak

Dalam program imunisasi nasional, beberapa vaksin diberikan sesuai usia bayi dan anak, antara lain:

Usia 1 bulan: vaksin BCG dan polio untuk mencegah tuberkulosis serta polio.

Usia 2 bulan: vaksin DPT-HB-Hib dan polio untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, meningitis, serta pneumonia.

Usia 3 bulan: dosis lanjutan DPT-HB-Hib dan polio.

Usia 4 bulan: dosis lanjutan DPT-HB-Hib dan polio.

Usia 9 bulan: vaksin campak atau vaksin MR untuk melindungi dari campak dan rubella.

Selain itu, anak juga dapat menerima imunisasi tambahan seperti vaksin PCV, rotavirus, serta HPV sesuai dengan program pemerintah.

Apakah Vaksin Campak Gratis?

Jawabannya ya, vaksin campak diberikan secara gratis. Pemerintah menyediakan layanan imunisasi tersebut di berbagai fasilitas kesehatan milik negara.