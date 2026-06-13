JAKARTA - Jalan dan lari adalah bentuk latihan kardiovaskular yang sangat baik. Keduanya tidak selalu lebih baik daripada yang lain. Pilihan mana yang lebih baik tergantung pada tujuan kesehatanmu.
Melansir Healthline, jika kamu ingin membakar lebih banyak kalori atau menurunkan berat badan dengan cepat, berlari adalah pilihan yang lebih baik. Tapi berjalan kaki juga dapat menawarkan banyak manfaat bagi kesehatanmu, termasuk membantumu mempertahankan berat badan yang ideal.
Jalan dan lari keduanya merupakan latihan kardiovaskular aerobik, atau kardio. Menurut peneliti, beberapa manfaat kesehatan dari kardio meliputi:
Sebuah studi menemukan bahwa hanya 10 menit berlari dengan intensitas sedang meningkatkan suasana hati. Jadi, kamu tidak perlu berlari berjam-jam untuk mendapatkan manfaatnya.
Berjalan dapat memberikan banyak manfaat yang sama dari berlari. Satu studi menemukan bahwa berlari membakar sekitar dua kali lipat jumlah kalori seperti berjalan.