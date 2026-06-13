Jalan atau Lari? Mana yang Lebih Baik untuk Turunkan Berat Badan?

JAKARTA - Jalan dan lari adalah bentuk latihan kardiovaskular yang sangat baik. Keduanya tidak selalu lebih baik daripada yang lain. Pilihan mana yang lebih baik tergantung pada tujuan kesehatanmu.

Melansir Healthline, jika kamu ingin membakar lebih banyak kalori atau menurunkan berat badan dengan cepat, berlari adalah pilihan yang lebih baik. Tapi berjalan kaki juga dapat menawarkan banyak manfaat bagi kesehatanmu, termasuk membantumu mempertahankan berat badan yang ideal.

Manfaat Kardio

Jalan dan lari keduanya merupakan latihan kardiovaskular aerobik, atau kardio. Menurut peneliti, beberapa manfaat kesehatan dari kardio meliputi:

Membantu menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan yang ideal

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Bisa memperpanjang hidup

Latihan kardiovaskular juga baik untuk kesehatan mental

Mengurangi kecemasan dan depresi

Meningkatkan suasana hati

Sebuah studi menemukan bahwa hanya 10 menit berlari dengan intensitas sedang meningkatkan suasana hati. Jadi, kamu tidak perlu berlari berjam-jam untuk mendapatkan manfaatnya.

Apakah Jalan Lebih Baik daripada Berlari?

Berjalan dapat memberikan banyak manfaat yang sama dari berlari. Satu studi menemukan bahwa berlari membakar sekitar dua kali lipat jumlah kalori seperti berjalan.