Menkes Ingatkan Bahaya Makan Sosis dan Ultra-Processed Food, Bisa Picu Kanker

JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, kembali membagikan konten edukatif lewat seri “Budi Gemar Sharing” di akun Instagram pribadinya. Kali ini, ia membahas bahaya ultra-processed food (UPF) yang sering dianggap praktis dan aman, seperti sosis.

Dalam video tersebut, Menkes Budi beradu peran dengan dr. Gia. Ia diingatkan soal bahaya makanan ultra-processed food seperti sosis yang hendak ia konsumsi saat lapar karena dinilai praktis.

“Pak Menkes, sebentar! Jangan! Ini termasuk ultra-processed food,” ujar dr. Gia dalam video.

Dokter Gia menjelaskan bahwa sosis yang terlihat seperti daging ternyata tidak sepenuhnya mengandung daging asli. Bahkan, kandungan dagingnya bisa kurang dari 40 persen.

Sisanya merupakan campuran bahan tambahan seperti tepung, perasa, pewarna, hingga pengawet. Menurut dr. Gia, bahan-bahan tambahan tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang.