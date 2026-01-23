JAKARTA - Profil dan potret cantik Herfiza Novianti, istri Ricky Harun. Kabar tak sedap datang dari rumah tangga aktor Ricky Harun dan Herfiza Novianti. Putra Donna Harun ini menjadi perbincangan netizen usai dirinya diisukan berkaraoke dengan lady companion (LC).
Kabar tersebut sontak menghebohkan netizen mengingat Ricky Harun dikenal sebagai family man dan membangun rumah tangganya dengan Herviza dengan keharmonisan. Meski begitu, Ricky Harun tak ambil pusing dengan gosip tersebut dan justru mengunggah momen mesranya dengan sang istri.
Lahir pada 21 November 1987, Herfiza adalah seorang aktris dan model berkebangsaan Indonesia. Dia mengawali karier melalui pemilihan model majalah Aneka Yess! pada tahun 2003 dengan meraih juara II. Namanya dikenal melalui sinetron "Kiamat Sudah Dekat 2" yang disutradarai Deddy Mizwar.
Herfiza Novianti menikah dengan Ricky Harun pada 15 Juni 2013. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai empat anak bernama Mikaila Akyza Pratama, Athaya Akyza Pratama, Dhia Malik Akyza Pratama, dan Aisyah Akyza Pratama.
Nama: Herfiza Novianti
Tempat lahir: Sukabumi, Jawa Barat
Tanggal lahir: 21 November 1987
Umur: 38 tahun
Pekerjaan: Aktris, model
Tahun aktif: 2003
Almamater: Institut Pertanian Bogor
Nama akun Instagram: @herfiza
(Kurniasih Miftakhul Jannah)