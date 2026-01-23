Profil dan Potret Cantik Herfiza Novianti, Istri Ricky Harun

JAKARTA - Profil dan potret cantik Herfiza Novianti, istri Ricky Harun. Kabar tak sedap datang dari rumah tangga aktor Ricky Harun dan Herfiza Novianti. Putra Donna Harun ini menjadi perbincangan netizen usai dirinya diisukan berkaraoke dengan lady companion (LC).

Kabar tersebut sontak menghebohkan netizen mengingat Ricky Harun dikenal sebagai family man dan membangun rumah tangganya dengan Herviza dengan keharmonisan. Meski begitu, Ricky Harun tak ambil pusing dengan gosip tersebut dan justru mengunggah momen mesranya dengan sang istri.

Profil Herfiza Novianti

Lahir pada 21 November 1987, Herfiza adalah seorang aktris dan model berkebangsaan Indonesia. Dia mengawali karier melalui pemilihan model majalah Aneka Yess! pada tahun 2003 dengan meraih juara II. Namanya dikenal melalui sinetron "Kiamat Sudah Dekat 2" yang disutradarai Deddy Mizwar.

Herfiza Novianti menikah dengan Ricky Harun pada 15 Juni 2013. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai empat anak bernama Mikaila Akyza Pratama, Athaya Akyza Pratama, Dhia Malik Akyza Pratama, dan Aisyah Akyza Pratama.

Biodata Herfiza Novianti

Nama: Herfiza Novianti

Tempat lahir: Sukabumi, Jawa Barat

Tanggal lahir: 21 November 1987

Umur: 38 tahun

Pekerjaan: Aktris, model

Tahun aktif: 2003

Almamater: Institut Pertanian Bogor

Nama akun Instagram: @herfiza

