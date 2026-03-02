Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Agnez Mo di Dubai, Sempat Jadi Sorotan di Tengah Isu Ketegangan Timur Tengah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:57 WIB
Potret Agnez Mo di Dubai, Sempat Jadi Sorotan di Tengah Isu Ketegangan Timur Tengah
Potret Agnez Mo di Dubai, Sempat Jadi Sorotan di Tengah Isu Ketegangan Timur Tengah (Foto: Instagram)
JAKARTA – Keberadaan Agnez Mo di Dubai, Uni Emirat Arab, sempat menjadi perhatian publik setelah beredar kabar mengenai meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Informasi tersebut mencuat dari unggahan akun media sosial yang menyebut sang penyanyi tengah berada di Dubai saat beredar laporan mengenai situasi keamanan di kawasan Teluk. Unggahan itu kemudian ramai diperbincangkan warganet dan memicu kekhawatiran penggemar terhadap kondisi pelantun “Coke Bottle” tersebut.

Sejumlah laporan media internasional memang menyebut adanya peningkatan tensi geopolitik di kawasan. Namun, hingga saat ini otoritas resmi di Uni Emirat Arab tidak mengumumkan kondisi darurat luas yang secara spesifik berdampak pada aktivitas warga sipil di Dubai.

Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Agnez Mo memastikan bahwa dirinya dalam keadaan baik.

