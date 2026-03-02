Agnez Mo Bantah Kabar Terjebak di Dubai saat Perang Iran-AS: Aku Aman

JAKARTA - Penyanyi internasional asal Indonesia, Agnez Mo, buka suara terkait kabar yang menyebut dirinya terjebak di Dubai di tengah situasi memanas akibat konflik Iran–AS.

Dalam video yang diunggah akun X @iPopBase, Agnez merasa perlu meluruskan informasi yang beredar. Ia mengatakan banyak orang terdekatnya merasa khawatir setelah membaca pemberitaan yang menurutnya tidak akurat dan dilebih-lebihkan.

“Sebenarnya aku biasanya benci melakukan ini, tapi banyak teman, penari-penariku, dan orang-orang terdekat dalam hidupku mengirim pesan karena mereka sangat khawatir setelah membaca berita yang sama sekali tidak benar,” ujarnya.

Agnez menegaskan bahwa dirinya tidak terjebak seperti yang dinarasikan dalam sejumlah pemberitaan.

“Jangan percaya sama berita yang bilang bahwa aku terjebak saat sedang berlindung. Enggak, aku baik-baik saja. Aku sedang di apartemenku sekarang,” tambahnya.