HOME WOMEN BEAUTY

Audisi Miss Indonesia 20th Resmi Digelar! Siap Jadi Perempuan Hebat Berikutnya?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |19:05 WIB
JAKARTA - Ajang kontes kecantikan bergengsi Miss Indonesia kembali hadir dan tahun ini terasa semakin spesial! Memasuki usia ke-20, Miss Indonesia kembali membuka kesempatan bagi para perempuan muda Indonesia untuk menunjukkan pesona, kecerdasan, bakat, dan kepedulian sosial mereka di panggung nasional.

Selama dua dekade, Miss Indonesia telah melahirkan perempuan-perempuan inspiratif yang tidak hanya tampil memukau, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Kini, giliran generasi baru untuk melangkah dan mewujudkan mimpi mereka.

Rangkaian audisi akan dimulai dari kota pertama, yaitu Jakarta pada 23–24 Mei 2026 di MNC Studios, Kebon Jeruk.


Berikut jadwal lengkap audisi Miss Indonesia 20th:
 

•    DKI Jakarta #1 — 23–24 Mei 2026 
•    Special Hunt Bali — 4 Juni 2026 
•    Surabaya — 6–7 Juni 2026 
•    Special Hunt Semarang — 11 Juni 2026 
•    Yogyakarta — 13–14 Juni 2026 
•    DKI Jakarta #2 — 20–21 Juni 2026 

Tak hanya mencari perempuan berparas cantik, Miss Indonesia juga membuka peluang bagi mereka yang memiliki karakter kuat, kemampuan komunikasi yang baik, serta talenta di berbagai bidang.
Adapun persyaratan peserta antara lain:
1. Wanita WNI berusia 19–25 tahun 
2. Belum menikah 
3. Berpenampilan cantik, menarik, dan berwawasan luas 
4. Menguasai bahasa asing 
5. Memiliki keahlian atau talenta khusus, seperti menyanyi, menari, bermain alat musik, public speaking, olahraga, dan lainnya 

Bagi kamu yang siap bersinar dan membawa nama Indonesia ke panggung internasional, ini saatnya membuktikan dirimu!
Untuk informasi lengkap mengenai pendaftaran dan audisi, kunjungi media sosial resmi berikut:
•    Instagram: @MissIndonesia
•    TikTok: missindonesia_RCTI 
•    X: @MissIndo_RCTI 
•    Website resmi: www.missindonesia.id 

Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

