Siap Curi Perhatian, Karin Manuela Siapkan Penampilan Spesial di Audisi Miss Indonesia 2026

PERJALANAN menuju panggung Miss Indonesia tak selalu mulus bagi setiap peserta. Hal itu juga dirasakan Karin Manuela, peserta asal Bandung, Jawa Barat.

Setelah gagal di audisi Miss Indonesia 2025, Karin Manuela tak menyerah. Dia kini mengikuti audisi Miss Indonesia 2026.

1. Pengalaman Usai Gagal Audisi

Karin mengaku pengalaman gagal di audisi sebelumnya justru menjadi pelajaran berharga untuk mengenal dirinya lebih baik. Kegagalan tersebut pun malah menjadi motivasi baginya. Karin menyadari soal hal yang perlu diperbaiki dari audisi tahun kemarin.

“Sebenarnya ini tahun kedua. Di tahun 2025 saya sudah pernah mencoba untuk ikut audisi,” ujar Karin saat ditemui di Studio MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, pada audisi tahun lalu, ia terlau fokus untuk membangun image tertentu sehingga tidak menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, Karin ingin menjadi dirinya sendiri dengan versi terbaik.

“Mungkin waktu itu belum sepercaya diri itu atau mungkin belum menunjukkan siapa diri saya sebenarnya,” katanya.

“Mungkin tahun lalu terlalu banyak berpikir gimana cara ngomong, gimana cara bersikap,” tambahnya.