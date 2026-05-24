Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cerita Mantan Duta Pariwisata Batam Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |14:50 WIB
Cerita Mantan Duta Pariwisata Batam Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026
Cerita Mantan Duta Pariwisata Batam Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berbekal pengalaman sebagai pemenang Duta Pariwisata Kota Batam, Kezia Hirano Danito kini mencoba melangkah ke panggung yang lebih besar dengan mengikuti audisi Miss Indonesia 20th 2026 di DKI Jakarta. Peserta asal Batam, Kepulauan Riau, itu mengaku pengalaman sebelumnya menjadi modal penting untuk tampil di ajang kecantikan nasional tersebut.

Kezia mengatakan dirinya pernah mengikuti ajang Duta Pariwisata Kota Batam 2026 dan berhasil meraih gelar juara. Pengalaman itu menjadi bekalnya untuk kembali berkompetisi di Miss Indonesia.

“Sebelumnya saya pernah mengikuti Duta Pariwisata Kota Batam 2026 dan saya kebetulan terpilih menjadi the winner of Puan Kota Batam. Jadi, itu pengalaman pertama saya dan ini adalah pengalaman kedua,” ujar Kezia saat ditemui pada Minggu (24/5/2026).

Dalam ajang Miss Indonesia 2026, Kezia mengaku ingin membagikan pengalaman dan energi positif yang dimilikinya kepada generasi muda Indonesia. Menurutnya, kompetisi ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk berkembang.

Ia juga menilai persaingan dalam audisi Miss Indonesia tahun ini cukup ketat karena banyak peserta yang dinilai memiliki kualitas diri yang baik.

“Melihat persaingannya cukup luar biasa karena banyak anak muda yang sangat bertalenta, sangat cantik, jadi cantik secara luar dan cantik secara dalam,” ungkapnya.

Meski demikian, Kezia menegaskan suasana antarpeserta tetap berlangsung sehat dan suportif. Para peserta, menurutnya, tetap saling memberi dukungan selama proses audisi berlangsung.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220442/audisi_miss_indonesia-ljVI_large.jpg
Peserta Siapkan Bakat Unik di Audisi Miss Indonesia 2026, dari Storytelling hingga Plating
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220441/audisi_miss_indonesia-F3hM_large.jpg
Ikut Audisi Miss Indonesia 2026, Dokter Ini Ingin Dorong Perempuan Berani Memimpin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/611/3220305/alda_callista-J4NE_large.jpg
Kisah Model Asal Tulungagung yang Kerja Mimpi Ikut Miss Indonesia Usai Diterima Kerja di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/611/3220290/karin_manuela-RKf6_large.jpg
Siap Curi Perhatian, Karin Manuela Siapkan Penampilan Spesial di Audisi Miss Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/611/3220258/karin_manuela-EFwU_large.jpg
Kisah Karin Manuela yang Pernah Gagal Audisi Miss Indonesia, Kini Coba Lagi karena Ingin Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/611/3219947/miss_indonesia-nwZM_large.jpg
Audisi Miss Indonesia 20th Resmi Digelar! Siap Jadi Perempuan Hebat Berikutnya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement