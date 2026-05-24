Cerita Mantan Duta Pariwisata Batam Ikuti Audisi Miss Indonesia 2026

JAKARTA - Berbekal pengalaman sebagai pemenang Duta Pariwisata Kota Batam, Kezia Hirano Danito kini mencoba melangkah ke panggung yang lebih besar dengan mengikuti audisi Miss Indonesia 20th 2026 di DKI Jakarta. Peserta asal Batam, Kepulauan Riau, itu mengaku pengalaman sebelumnya menjadi modal penting untuk tampil di ajang kecantikan nasional tersebut.

Kezia mengatakan dirinya pernah mengikuti ajang Duta Pariwisata Kota Batam 2026 dan berhasil meraih gelar juara. Pengalaman itu menjadi bekalnya untuk kembali berkompetisi di Miss Indonesia.

“Sebelumnya saya pernah mengikuti Duta Pariwisata Kota Batam 2026 dan saya kebetulan terpilih menjadi the winner of Puan Kota Batam. Jadi, itu pengalaman pertama saya dan ini adalah pengalaman kedua,” ujar Kezia saat ditemui pada Minggu (24/5/2026).

Dalam ajang Miss Indonesia 2026, Kezia mengaku ingin membagikan pengalaman dan energi positif yang dimilikinya kepada generasi muda Indonesia. Menurutnya, kompetisi ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk berkembang.

Ia juga menilai persaingan dalam audisi Miss Indonesia tahun ini cukup ketat karena banyak peserta yang dinilai memiliki kualitas diri yang baik.

“Melihat persaingannya cukup luar biasa karena banyak anak muda yang sangat bertalenta, sangat cantik, jadi cantik secara luar dan cantik secara dalam,” ungkapnya.

Meski demikian, Kezia menegaskan suasana antarpeserta tetap berlangsung sehat dan suportif. Para peserta, menurutnya, tetap saling memberi dukungan selama proses audisi berlangsung.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

