Ikut Audisi Miss Indonesia 2026, Dokter Ini Ingin Dorong Perempuan Berani Memimpin

JAKARTA - Audisi Miss Indonesia 20th 2026 di DKI Jakarta tak hanya diikuti peserta dari dunia modeling atau hiburan. Salah satu peserta asal DKI Jakarta, dr. Byanca Lauwardi, turut mencuri perhatian karena memiliki latar belakang sebagai dokter sekaligus membawa misi pemberdayaan perempuan.

Saat ditemui di MNC Studio, Minggu (24/5/2026), Byanca mengaku baru pertama kali mengikuti ajang kecantikan. Ia mengatakan keputusannya mengikuti Miss Indonesia didorong keinginan untuk menyuarakan isu kesetaraan gender dan kesehatan masyarakat.

“Jujur, dari awal sebenarnya belum kepikiran untuk ikut Miss Indonesia atau pageant lain. Tetapi karena saya tergerak untuk membuat emansipasi wanita dan kesetaraan gender menjadi lebih baik lagi, jadi saya tergerak untuk ikut Miss Indonesia,” ujar Byanca.

Sebagai tenaga kesehatan, Byanca berharap perempuan Indonesia semakin percaya diri untuk tampil dan memimpin di berbagai bidang. Menurutnya, perempuan juga mampu menjadi sosok yang memimpin dan menentukan arah hidupnya sendiri.

“Tidak perlu harus menunggu laki-laki terus yang menjaga, yang lead the way. We can lead the way,” katanya.

Edukasi Mengenai Kesehatan