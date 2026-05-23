HOME WOMEN BEAUTY

Kisah Model Asal Tulungagung yang Kerja Mimpi Ikut Miss Indonesia Usai Diterima Kerja di Jakarta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |18:05 WIB
Alda Callista ikut audisi Miss Indonesia 2026. (Foto: Mei Sada/Okezone)
BERAGAM kisah unik dan latar belakang menyertai perjalanan para peserta audisi Miss Indonesia 2026. Salah satunya Alda Callista.

Alda yang berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, mencoba peruntungan di audisi Miss Indonesia 2026 yang digelar di Studio MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat ditanya alasannya mengikuti audisi di Jakarta, Alda mengungkap bahwa dia juga baru saja pindah ke Jakarta karena diterima kerja di kawasan Jakarta Utara.

Alda Callista

“Karena aku kebetulan bulan ini udah keterima kerja di PIK. Jadi aku pindah ke sini gitu, makanya ikut audisi yang di Jakarta,” ujar Alda, Sabtu (23/5/2026).

1. Kejar Kesempatan

Tak hanya soal pekerjaan, Alda juga mengejar kesempatan yang selama ini ia simpan di dunia beauty pageant.

“Aku mau ngebuktiin bahwa potensiku ini tuh bisa dikembangin lewat beauty pageant juga industri di dunia hiburan,” ujar Alda.

“Aku kebetulan juga ngefans sama Kak Audrey, terus aku akhirnya kayak, ‘Wah aku harus coba’,” lanjutnya.

2. Latihan Catwalk Sampai Public Speaking

Alda yang sehari-harinya juga aktif sebagai model komersial mengaku tetap mempersiapkan diri lewat latihan catwalk dan public speaking. Namun, ia belum mempersiapkan penampilan khusus karena waktunya yang terbatas.

“Latihan terus sih, seperti catwalk gitu tetap harus, terus public speaking tuh kita dilatih lagi setiap hari,” ungkapnya.

“Sementara belum sih, karena kan waktu itu aku lumayan mendadak dan belum ada banyak waktu buat prepare, jadi kita coba yang aman dulu aja,” jelasnya.

 

