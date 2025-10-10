Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi

JAKARTA – Jessica Kumala Wongso tengah berbahagia menyambut ulang tahunnya yang ke-37 pada 9 Oktober 2025. Mantan terpidana kasus kopi sianida itu mengaku bersyukur bisa menikmati momen spesialnya di luar jeruji besi.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @jessica.k.wongso, Jessica tampak berpose di depan kue ulang tahun dengan lilin yang menyala. Dalam keterangan fotonya, ia menulis pesan reflektif yang hangat.

“Ulang tahun adalah hari yang aneh dan menakjubkan, di mana kamu merasa benar-benar disayang dan dikelilingi oleh mereka yang entah bagaimana sudah mentoleransi keberadaanmu selama 365 hari. Memikirkannya saja menghangatkan hati,” tulis Jessica.

Kue ulang tahunnya tampak menggemaskan, bergambar dirinya sedang bermain padel — olahraga yang kini menjadi kegemarannya. Di atas kue tertulis nama “Jessica” dengan hiasan warna pastel cerah yang memberi kesan ceria.

Selain kue, terdapat pula hidangan sushi yang turut memeriahkan perayaan tersebut. Diketahui, sushi merupakan salah satu makanan favorit Jessica.