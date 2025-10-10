Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |19:36 WIB
Ulang Tahun, <i>Jessica Wongso</i> Rayakan dengan <i>Cartoon Cake</i> dan Sushi
Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi. (Foto: IG Jessica Wongso)
A
A
A

JAKARTA – Jessica Kumala Wongso tengah berbahagia menyambut ulang tahunnya yang ke-37 pada 9 Oktober 2025. Mantan terpidana kasus kopi sianida itu mengaku bersyukur bisa menikmati momen spesialnya di luar jeruji besi.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @jessica.k.wongso, Jessica tampak berpose di depan kue ulang tahun dengan lilin yang menyala. Dalam keterangan fotonya, ia menulis pesan reflektif yang hangat.

“Ulang tahun adalah hari yang aneh dan menakjubkan, di mana kamu merasa benar-benar disayang dan dikelilingi oleh mereka yang entah bagaimana sudah mentoleransi keberadaanmu selama 365 hari. Memikirkannya saja menghangatkan hati,” tulis Jessica.

Kue ulang tahunnya tampak menggemaskan, bergambar dirinya sedang bermain padel — olahraga yang kini menjadi kegemarannya. Di atas kue tertulis nama “Jessica” dengan hiasan warna pastel cerah yang memberi kesan ceria.

Selain kue, terdapat pula hidangan sushi yang turut memeriahkan perayaan tersebut. Diketahui, sushi merupakan salah satu makanan favorit Jessica.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/16/3197675//ilustrasi-dtyu_large.jpg
Instagram Diisukan Siapkan Fitur Berbayar Baru, Beri Pengguna Keuntungan dan Fitur Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/16/3195184//ilustrasi-1HTe_large.jpg
Cara Aman Melindungi Akun Instagram yang Tiba-tiba Diminta Reset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/612/3194794//kate_middleton-HqrY_large.jpg
Kate Middleton Ulang Tahun ke-44 Tahun, Kenali 'Second Act' Fase Baru Kehidupannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/33/3192293//aura_kasih-TnPZ_large.jpg
Akun Instagramnya Dikunjungi 315 Juta Kali Usai Isu dengan RK, Aura Kasih Buka Endorsement Gratis untuk UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189175//ilustrasi-9Z7a_large.jpg
Pengguna Instagram Kini Bisa Melihat dan Mengontrol Algoritmanya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187739//ilustrasi-9CVP_large.jpg
Meta Mulai Hapus Akun Anak Australia di Bawah 16 Tahun dari Instagram dan Facebook
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement