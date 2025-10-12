Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Artis Tanah Air dengan Harga Cincin Lamaran Paling Fantastis

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |12:26 WIB
5 Artis Tanah Air dengan Harga Cincin Lamaran Paling Fantastis
5 Artis Tanah Air dengan Harga Cincin Lamaran Paling Fantastis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dilamar adalah momen yang paling didambakan setiap perempuan yang telah yakin pada hubungan percintaannya. Tak hanya menjadi tanda keseriusan, prosesi lamaran juga sering kali menjadi simbol cinta, komitmen, dan status sosial. Di kalangan selebriti Tanah Air, momen lamaran kerap disorot publik, terutama karena cincin yang dikenakan calon pengantin wanita bernilai fantastis.

Beberapa artis Indonesia menerima cincin lamaran dengan harga yang membuat publik terperangah. Dari berlian berkarat tinggi hingga desain eksklusif buatan desainer perhiasan dunia, deretan cincin ini bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi juga karya seni bernilai tinggi.

Berikut lima artis Tanah Air dengan cincin lamaran paling fantastis:

  • Syifa Hadju dan El Rumi


Kabar lamaran Syifa Hadju dan El Rumi langsung membuat publik heboh. Momen manis itu berlangsung intim namun tetap elegan. El Rumi memberikan cincin berlian solitaire dengan potongan klasik yang menonjolkan keindahan batu utama. Menurut kabar yang beredar, cincin tersebut bernilai hampir 1 milyar. Desainnya sederhana namun mewah, cocok dengan karakter Syifa yang dikenal anggun dan lembut.

  • Luna Maya dan Maxime Bouttier

Pasangan ini dikenal publik lewat kisah cintanya yang romantis dan dewasa. Ketika Maxime Bouttier melamar Luna Maya, publik dibuat terkesima bukan hanya oleh suasananya yang penuh cinta, tetapi juga oleh cincin lamaran yang berkilau di jari Luna. Cincin tersebut disebut-sebut merupakan hasil rancangan desainer perhiasan internasional dengan berlian berkarat tinggi. Tak heran, harganya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. 

 
Halaman:
1 2
      
