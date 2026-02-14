Lebih Baik Transplantasi Ginjal atau Cuci Darah? Ini Kata Dokter (Foto: Freepik)

JAKARTA - Selama ini banyak orang menganggap transplantasi ginjal adalah langkah paling akhir untuk pasien gagal ginjal. Biasanya, penderita gagal ginjal akan menjalani cuci darah selama bertahun-tahun jika tidak memilih transplantasi ginjal.

Namun kini pandangan tersebut mulai bergeser. Transplantasi ginjal justru disarankan dilakukan lebih awal, saat fungsi ginjal belum benar-benar habis.

Spesialis Ginjal dan Hipertensi, Prof. Dr. dr. Endang Susalit, menjelaskan bahwa transplantasi ginjal justru dianjurkan ketika fungsi ginjal pasien berada di bawah 15 persen. Pada fase tersebut, pasien bahkan belum memasuki tahap untuk menjalani dialisis (cuci darah) rutin.

Menurut Prof. Endang, transplantasi pada fase ini memberikan hasil yang lebih baik bagi pasien.

“Di bawah 15 persen fungsinya, meskipun belum dicuci darah, itu sudah bisa dilakukan transplantasi. Bahkan hasilnya lebih bagus kalau dilakukan sebelum cuci darah,” jelas Prof. Endang dalam acara Clinical Milestone: Paparan Perjalanan 500 Kidney Transplant di Siloam ASRI.

