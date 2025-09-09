Lawan Ketombe! 5 Langkah Rambut Bersih dan Sehat

JAKARTA - Rambut berketombe sering kali menjadi masalah yang cukup mengganggu, baik bagi pria maupun wanita. Kondisi ini bukan hanya memengaruhi penampilan karena adanya serpihan putih yang mudah terlihat di bahu atau pakaian berwarna gelap, tetapi juga dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman di kulit kepala. Tak jarang, hal ini membuat seseorang merasa kurang percaya diri saat beraktivitas sehari-hari.

Ketombe sendiri merupakan kondisi yang umum terjadi, dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kulit kepala yang terlalu kering, produksi minyak berlebih, stres, hingga penggunaan produk perawatan rambut yang tidak sesuai dengan kondisi kulit kepala, menjadi pemicu utama munculnya ketombe. Selain itu, kebiasaan jarang keramas atau justru terlalu sering mencuci rambut dengan sampo yang keras juga dapat memperburuk kondisi ini.

Jika tidak ditangani dengan tepat, ketombe dapat semakin parah. Kulit kepala bisa menjadi semakin gatal, iritasi, bahkan menimbulkan peradangan yang membuat rasa tidak nyaman bertambah. Kondisi ini tentu dapat mengganggu konsentrasi dan aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga bersosialisasi.

Kita harus lebih memperhatikan kebersihan kulit kepala dan memilih produk perawatan rambut yang sesuai. Menggunakan sampo antiketombe secara rutin, mengurangi stres dengan gaya hidup sehat, serta menjaga pola makan dengan nutrisi seimbang dapat membantu mengurangi risiko munculnya ketombe.

Ini beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan ketombe:

- Rutin Keramas dengan Sampo Anti-Ketombe

Keramas secara rutin menggunakan sampo khusus anti-ketombe menjadi cara pertama yang bisa dilakukan. Sampo jenis ini biasanya mengandung bahan aktif yang mampu menghambat pertumbuhan jamur penyebab ketombe sekaligus menjaga kebersihan kulit kepala.

- Gunakan Kandungan Ketoconazole

Jika ketombe membandel, pilih sampo dengan kandungan ketoconazole. Bahan ini dikenal efektif melawan jamur Malassezia, salah satu penyebab utama ketombe. Pemakaian secara teratur dapat membantu mengurangi gatal sekaligus membersihkan serpihan putih di rambut.

