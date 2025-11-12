Tutupi Kebotakan, Tren Cowok Pakai Toupee Modern Makin Naik Daun

JAKARTA – Pria kini mulai lebih terbuka dengan berbagai bentuk perawatan diri. Jika dulu pembahasan soal rambut rontok atau kebotakan sering dianggap tabu, kini topik tersebut dipandang sebagai hal yang wajar dan dapat diatasi dengan berbagai solusi nonmedis.

Salah satu tren yang semakin mencuri perhatian adalah penggunaan toupee modern teknologi pengganti rambut yang menghadirkan tampilan alami tanpa perlu menjalani prosedur operasi.

Perubahan cara pandang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tak sedikit pria yang merasa lebih percaya diri setelah menemukan solusi praktis untuk mengatasi penipisan rambut. Di sisi lain, perkembangan teknologi estetika juga membuat hasil perawatan kini tampak lebih realistis, bahkan sulit dibedakan dari rambut asli.

“Tren toupee modern berkembang karena pria kini ingin tampil alami tanpa harus melalui prosedur medis. Mereka mencari solusi yang bisa langsung meningkatkan rasa percaya diri tanpa risiko besar,” ujar Yusuf, Perwakilan Hair4all Indonesia, Rabu (12/11/2025).

Secara sosial, tren ini menunjukkan perubahan menarik dalam cara pria memandang kepercayaan diri. Tidak lagi semata soal gaya, melainkan tentang kenyamanan dan citra diri yang positif. Pria modern kini melihat rambut sebagai bagian penting dari identitas, bukan sekadar penampilan luar.