Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tutupi Kebotakan, Tren Cowok Pakai Toupee Modern Makin Naik Daun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |21:41 WIB
Tutupi Kebotakan, Tren Cowok Pakai Toupee Modern Makin Naik Daun
Tutupi Kebotakan, Tren Cowok Pakai Toupee Modern Makin Naik Daun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pria kini mulai lebih terbuka dengan berbagai bentuk perawatan diri. Jika dulu pembahasan soal rambut rontok atau kebotakan sering dianggap tabu, kini topik tersebut dipandang sebagai hal yang wajar dan dapat diatasi dengan berbagai solusi nonmedis.

Salah satu tren yang semakin mencuri perhatian adalah penggunaan toupee modern teknologi pengganti rambut yang menghadirkan tampilan alami tanpa perlu menjalani prosedur operasi.

Perubahan cara pandang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tak sedikit pria yang merasa lebih percaya diri setelah menemukan solusi praktis untuk mengatasi penipisan rambut. Di sisi lain, perkembangan teknologi estetika juga membuat hasil perawatan kini tampak lebih realistis, bahkan sulit dibedakan dari rambut asli.

“Tren toupee modern berkembang karena pria kini ingin tampil alami tanpa harus melalui prosedur medis. Mereka mencari solusi yang bisa langsung meningkatkan rasa percaya diri tanpa risiko besar,” ujar Yusuf, Perwakilan Hair4all Indonesia, Rabu (12/11/2025).

Secara sosial, tren ini menunjukkan perubahan menarik dalam cara pria memandang kepercayaan diri. Tidak lagi semata soal gaya, melainkan tentang kenyamanan dan citra diri yang positif. Pria modern kini melihat rambut sebagai bagian penting dari identitas, bukan sekadar penampilan luar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/611/3049047/kebotakan_dini-lE31_large.jpg
5 Minyak Alami Ini Solusi Mudah Cegah Kebotakan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/20/611/2691195/alami-kebotakan-karena-usia-jeremy-teti-rajin-perawatan-rambut-ke-dokter-UWAZaz6uPI.JPG
Alami Kebotakan karena Usia , Jeremy Teti Rajin Perawatan Rambut ke Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/23/611/2673476/jangan-pasarah-jika-alami-kebotakan-dini-yuk-kenali-penyebabnya-oJzX9lkS9P.jpg
Jangan Pasrah Jika Alami Kebotakan Dini, Yuk Kenali Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/22/611/2673145/batas-garis-rambut-semakin-mundur-tanda-kebotakan-coba-ukur-yuk-OvKkc1cM5i.JPG
Batas Garis Rambut Semakin Mundur Tanda Kebotakan, Coba Ukur Yuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/14/612/2611461/kepala-botak-tak-perlu-keramas-mitos-atau-fakta-td1zTZ5M1s.jpg
Kepala Botak Tak Perlu Keramas, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/16/611/2562823/dr-auda-hadir-di-morning-update-inews-bahas-cara-mencegah-kebotakan-dini-V5DOqEMFWk.jpg
dr Auda Hadir di Morning Update iNews Bahas Cara Mencegah Kebotakan Dini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement