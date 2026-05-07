HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes: Jam Kerja Dokter Magang Penyebab Dokter Internship Meninggal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |19:20 WIB
JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program internsip dokter di Indonesia menyusul meninggalnya sejumlah peserta internship pada tahun ini.


Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dr. Andito Mohammad Wibisono, dr. Karika Ayu Permatasari, dr. Edgar Bezaliel Hartanto, dan dr. Myta Aprilia Azmi.


“Kementerian Kesehatan berduka sekali atas wafatnya para dokter internship kita. Kita melihat masih banyak yang harus dibereskan dari pelaksanaan program internship di rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di ruang dr. J. Leimena Kemenkes Jakarta, Kamis (7/5/2026).


Menurut Menkes, pemerintah tidak ingin ada lagi dokter muda yang mengalami tekanan akibat budaya kerja yang tidak sehat selama proses pendidikan dan pemahiran profesi di rumah sakit.


“Budaya kerja yang tidak baik tidak boleh lagi terjadi, baik dalam program internship, maupun PPDS. Perbaikan budaya kerja pembelajaran dan pendidikan dokter muda harus dilakukan secara serius,” tegasnya.

      
