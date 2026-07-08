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Rahasia Tidur Nyenyak, Yuk Makan Buah Kiwi saat Malam Hari

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |21:05 WIB
Rahasia Tidur Nyenyak, Yuk Makan Buah Kiwi saat Malam Hari
Buah kiwi. (Foto: dok Freepik/jcomp)
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JAKARTA - Makan dua buah kiwi sebelum tidur dapat membantu meningkatkan kualitas tidurmu, karena buah ini mengandung serotonin dan melatonin. Banyak orang mengatakan bahwa kebiasaan ini membantu mereka tertidur lebih cepat dan tidur lebih lama tanpa terbangun di tengah malam.

Meskipun ukurannya kecil, buah kiwi menyimpan nutrisi yang luar biasa untuk mendukung kualitas tidur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi dua buah kiwi sekitar satu jam sebelum tidur setiap malam dapat membantu kita tertidur lebih cepat, tidur lebih lama, dan bangun dengan perasaan yang lebih bugar.

Buah kiwi memang padat akan vitamin dan mineral penting. Tapi, benarkah buah ini sungguh bisa memperbaiki kualitas tidur?

Dikutip dari Verywell Health, penelitian menunjukkan bahwa makan kiwi sebelum tidur memang bisa membuat tidur lebih nyenyak. Hal ini sejalan dengan penjelasan dr. Raj Dasgupta, seorang spesialis tidur di Huntington Health.

"Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang makan dua buah kiwi satu jam sebelum tidur selama empat minggu berturut-turut, terbukti bisa tertidur lebih cepat, tidur lebih lama, dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik,” kata dr. Dasgupta.

Penelitian lain juga menemukan bahwa para atlet yang memakan dua buah kiwi satu jam sebelum tidur merasakan kualitas tidur yang membaik, durasi tidur yang lebih panjang, dan jadi lebih jarang terbangun di tengah malam.

“Meskipun masih dibutuhkan lebih banyak penelitian, hasil yang ada saat ini sudah menunjukkan bahwa kiwi bisa menjadi cara yang sederhana dan alami untuk mendukung kualitas tidur yang baik,” tutur dr. Dasgupta.

Mengapa Kiwi Bisa Membantu Tidur?

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