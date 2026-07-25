Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jarang Gosok Gigi Bikin Kena Penyakit Jantung? Ini Penjelasan dr. Tirta!

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |13:03 WIB
Jarang Gosok Gigi Bikin Kena Penyakit Jantung? Ini Penjelasan dr. Tirta!
Ilustrasi gosok gigi. (Foto: dok Magnific/lookstudio)
A
A
A

JAKARTA - Malas gosok gigi bisa memicu penyakit jantung. Jika kamu merasa jarang gosok gigi, maka kamu patut hati-hati. Sebab, secara medis orang dengan kesehatan gigi yang buruk ternyata memiliki peluang untuk terkena penyakit jantung.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, Tirta Mandira Hudhi dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi. Sebab, mulut merupakan tempat pertama atau jalan masuk segala bentuk sesuatu ke dalam tubuh, baik itu makanan maupun minuman bahkan udara.

Karena itu, banyak sekali mikroorganisme yang berada di dalam mulut. Jika kamu tidak menjaga kesehatan gigi kamu, maka berpotensi memunculkan bakteri yang akhirnya membuat peradangan atau gingivitis.

"Nah, karena gingivitis gigi ini kan sangat berhubungan dengan pembuluh kapiler banyak banget di daerah maksilaris dan mandibularis. Nah, kadang-kadang bakterinya ini tuh bisa masuk ke pembuluh darah kapiler dan kalau tidak ditangani dengan baik menyebabkan infeksi sistemik dan kronis,” kata dr. Tirta, dikutip Jumat (24/7/2026).

Ia menambahkan, kebersihan gigi dan mulut yang buruk berpengaruh terhadap peradangan pada bagian tonsilitis atau amandel serta faringitis atau rongga bagian belakang. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka bisa menyebabkan penyakit pada katup jantung. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/298/3231022//ilustrasi_minum_kopi-WHS8_large.jpg
Studi: Minum Kopi di Pagi Hari Cegah Sindrom Metabolik Pemicu Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/482/3231020//ilustrasi_lari_jarak_jauh-IwgP_large.jpg
Jangan FOMO Lari Jarak Jauh Tanpa Latihan Rutin, Dokter Ungkap Risikonya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/611/3229069//ilustrasi_jerawat-2vLZ_large.jpg
Benarkah Pola Makan Jadi Pengaruh Munculnya Jerawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/298/3227732//buah_beri-9CSe_large.jpg
6 Buah Ini Bikin Ususmu Lebih Sehat, Bisa Diolah Jadi Sarapan Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/482/3225153//ilustrasi_kerut_di_dahi-UDp7_large.jpg
Kerut di Dahi Tanda Risiko Penyakit Jantung? Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/482/3223249//jantung-hakA_large.jpg
Riset: Tak Punya Uang Picu Orang Sakit Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement