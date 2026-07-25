Jarang Gosok Gigi Bikin Kena Penyakit Jantung? Ini Penjelasan dr. Tirta!

JAKARTA - Malas gosok gigi bisa memicu penyakit jantung. Jika kamu merasa jarang gosok gigi, maka kamu patut hati-hati. Sebab, secara medis orang dengan kesehatan gigi yang buruk ternyata memiliki peluang untuk terkena penyakit jantung.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, Tirta Mandira Hudhi dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi. Sebab, mulut merupakan tempat pertama atau jalan masuk segala bentuk sesuatu ke dalam tubuh, baik itu makanan maupun minuman bahkan udara.

Karena itu, banyak sekali mikroorganisme yang berada di dalam mulut. Jika kamu tidak menjaga kesehatan gigi kamu, maka berpotensi memunculkan bakteri yang akhirnya membuat peradangan atau gingivitis.

"Nah, karena gingivitis gigi ini kan sangat berhubungan dengan pembuluh kapiler banyak banget di daerah maksilaris dan mandibularis. Nah, kadang-kadang bakterinya ini tuh bisa masuk ke pembuluh darah kapiler dan kalau tidak ditangani dengan baik menyebabkan infeksi sistemik dan kronis,” kata dr. Tirta, dikutip Jumat (24/7/2026).

Ia menambahkan, kebersihan gigi dan mulut yang buruk berpengaruh terhadap peradangan pada bagian tonsilitis atau amandel serta faringitis atau rongga bagian belakang. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka bisa menyebabkan penyakit pada katup jantung.