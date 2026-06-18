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Sering Minum Es Teh hingga Es Cendol? Hati-Hati, Kandungan Gulanya Tinggi

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |13:10 WIB
Sering Minum Es Teh hingga Es Cendol? Hati-Hati, Kandungan Gulanya Tinggi
Sering Minum Es Teh hingga Es Cendol? Hati-Hati, Kandungan Gulanya Tinggi (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Es teh manis, kopi susu kekinian, hingga es cendol menjadi minuman favorit banyak orang karena rasanya yang manis, menyegarkan, dan mudah ditemukan dengan harga terjangkau. Namun di balik kenikmatannya, minuman-minuman tersebut ternyata menyimpan kandungan gula yang cukup tinggi dan berpotensi melebihi batas konsumsi gula harian yang dianjurkan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan hasil pengecekan kadar gula sejumlah minuman populer yang kerap dijual di pinggir jalan. Pengujian tersebut dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi program Nutri Level yang diluncurkan Kementerian Kesehatan.

"Barusan mampir di pinggir jalan, beli es kopi susu, es teh, es cendol. Harganya murah-murah semua. Kira-kira berapa ya kadar gulanya? Kemarin Kemenkes kan sudah meluncurkan Nutri Level. Sekarang kita akan fokus ke minuman cepat saji," kata Budi, dikutip Kamis (18/6/2026).

Es Teh Manis

Minuman pertama yang diuji adalah es teh manis. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kandungan gulanya mencapai sekitar 5 gram per 100 mililiter.

Menurut Budi, jika satu gelas es teh manis berukuran sekitar 600 mililiter, maka total kandungan gulanya bisa mencapai 30 gram.

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