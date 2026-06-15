Kombinasi Es Teh dan Bakso Bisa Bikin Anemia? Ini Jawaban Dokter

JAKARTA - Siang hari bingung mau makan apa? Makan bakso dan minum es teh terdengar nikmat ya. Apalagi bakso makanan sejuta umat serta jadi alternatif jika bosan makan nasi. Namun, tahukah kamu ada bahaya yang mengancam di balik perpaduan makan bakso dan minum es teh tersebut?

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rika Devi menjelaskan dampak jika makan bakso dan minum es teh. “Faktanya, jika kamu makan bakso dan minum es teh, bakso mengandung zat besi sedangkan es teh mengandung tanin. Pada saat dikombinasikan, maka zat besi ini akan diikat oleh tanin dan akibatnya 60 persen zat besi yang ada di dalam daging akan hilang,” ucapnya.

“Kalau kamu sering melakukan kombinasi makanan dan minuman ini terus-menerus, maka ke depannya akan terjadi gangguan di mana kamu akan merasa capek, mudah lelah, dan anemia,” ucap dr. Rika.

Lalu, lanjutnya, bakso ini mengandung lemak dan garam yang tinggi dikombinasi dengan es teh yang gulanya tinggi. Kalau kamu terus-terusan punya pola makan yang seperti ini, ke depannya kamu sudah pasti kena darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes.

“Oleh karena itu, kalau mau makan bakso jangan digabung dengan es teh. Beri jeda paling tidak satu jam hingga dua jam atau kamu bisa memilih air putih yang tentunya jauh lebih aman,” tutur dr. Rika.

(Agustina Wulandari )

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