Viral! Penjual Ini Bungkus Minuman Pakai Daun Gegara Plastik Mahal

JAKARTA - Viral di media sosial, seorang pedagang menggunakan daun sebagai wadah atau pembungkus minuman imbas mahalnya harga plastik akibat kondisi global di Timur Tengah.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama Muktistoree pada empat hari lalu, sekitar tanggal 5 April 2026. Dalam video tersebut tampak seorang penjual minuman dingin atau es yang menggunakan daun pisang sebagai wadah.

Daun itu terlihat dibentuk seperti wadah dan dikait menggunakan tusuk dari lidi. Kemudian, minuman dan es dituangkan ke dalam wadah tersebut lalu disajikan kepada pelanggan.

Dalam keterangan videonya, netizen tersebut juga menuliskan bahwa itu merupakan langkah solutif di tengah naiknya harga plastik.

“Es teh pincuk solusi harga plastik,” tulis netizen tersebut, disusul dengan emoji yang menunjukkan kenaikan harga, dikutip Kamis (9/6/2026).