Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral! Penjual Ini Bungkus Minuman Pakai Daun Gegara Plastik Mahal

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |14:06 WIB
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial, seorang pedagang menggunakan daun sebagai wadah atau pembungkus minuman imbas mahalnya harga plastik akibat kondisi global di Timur Tengah.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama Muktistoree pada empat hari lalu, sekitar tanggal 5 April 2026. Dalam video tersebut tampak seorang penjual minuman dingin atau es yang menggunakan daun pisang sebagai wadah.

Daun itu terlihat dibentuk seperti wadah dan dikait menggunakan tusuk dari lidi. Kemudian, minuman dan es dituangkan ke dalam wadah tersebut lalu disajikan kepada pelanggan.

Dalam keterangan videonya, netizen tersebut juga menuliskan bahwa itu merupakan langkah solutif di tengah naiknya harga plastik.

“Es teh pincuk solusi harga plastik,” tulis netizen tersebut, disusul dengan emoji yang menunjukkan kenaikan harga, dikutip Kamis (9/6/2026).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/612/3211058/viral-G3Ip_large.jpg
Viral Video Suami Pasang Badan Lindungi Pelakor dari Amukan Istri Sahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/612/3211048/viral-QVz4_large.jpg
Viral Lowongan Kerja Iben MA, Netizen Sebut Cuma Cari Ide Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/298/3210959/aldis_burger-oArp_large.jpg
Viral Antrean Aldi’s Burger Membludak, Penghuni Kompleks Siram Pembeli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/612/3210753/viral-1UZp_large.jpg
Viral! Seorang Pria Bawa Foto Bernadya dengan Pria Lain saat Konser Bikin Galau Brutal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/612/3210290/viral-wEtu_large.jpg
Viral! Wanita Ini Habiskan Rp26 Juta per Bulan untuk Sekolahkan Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/482/3210016/marshel-2F0g_large.jpg
Marshel Widianto Batasi Jam Kerja Usai Jatuh Sakit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement