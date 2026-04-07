Viral Antrean Aldi’s Burger Membludak, Penghuni Kompleks Siram Pembeli

JAKARTA - Burger milik artis Aldi Taher, Aldi’s Burger masih jadi perbincangan hangat para netizen. Burger milik penyanyi Tanah Air ini viral usai dipromosikan Aldi hingga bikin banyak warganet penasaran dan rela mengantre di toko Aldi’s Burger di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Namun, membludaknya antrean Aldi’s Burger ini justru membuat penghuni kompleks merasa tak nyaman. Viral video menampilkan salah satu penghuni kompleks yang menyiram para pembeli yang tengah mengantre di toko burger tersebut.

Video itu viral usai diunggah akun TikTok @ettysdytasa. Tampak seorang penghuni kompleks menyiram antrean Aldi’s Burger dari dalam rumah menggunakan selang.

“Semoga ibu sehat ya, hilangkan dengki. Kami panas-panas alhamdulillah dikasih air mancur,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (7/4/2026).

Dari video yang beredar, terlihat toko Aldi’s Burger ini berada di dalam wilayah kompleks perumahan. Lantaran viral, pengunjung pun membludak untuk membeli burger tersebut hingga antreannya sampai ke area permukiman warga.

Tampak penghuni kompleks yang enggan menampakkan dirinya menyiram air ke arah antrean pembeli menggunakan selang. Para pembeli pun berusaha menghindar dari siraman tersebut.

Sementara itu, antrean Aldi’s Burger ini juga tampak mengular. Para pengunjung rela beramai-ramai membeli burger milik Aldi Taher ini yang tengah viral di media sosial.