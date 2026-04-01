Marshel Widianto Batasi Jam Kerja Usai Jatuh Sakit

JAKARTA - Komika Marshel Widianto memutuskan untuk mengurangi jam kerja setelah jatuh sakit hingga harus dioperasi. Suami Cesen ini mengaku akan lebih selektif dalam menerima pekerjaan.

Selain kesehatan, hal itu juga dilakukan Marshel demi bisa menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

Ia sadar terlalu memforsir diri untuk mencari uang hingga melupakan waktu berkualitas bersama keluarga.

"Dulu tuh gue nyari uang terus gitu, tapi ada yang hilang gitu. Apa sih yang hilang? Nah akhirnya setelah gue ngejalanin ini, oh ternyata ini yang namanya balance," kata Marshel Widianto di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Marshel juga tak menampik bahwa penyakitnya timbul karena gaya hidup dan pola makan yang berantakan.