Viral! Wanita Ini Habiskan Rp26 Juta per Bulan untuk Sekolahkan Anjing (Foto: SCMP)

JAKARTA - Seorang wanita di Shanghai menjadi sorotan setelah menghabiskan hingga 12.000 yuan atau sekitar Rp26 juta per bulan untuk menyekolahkan anjing peliharaannya.

Wanita yang dikenal dengan nama samaran Taotao itu mendaftarkan anjing ras Samoyed miliknya yang baru berusia enam bulan ke sebuah “taman kanak-kanak anjing”, demikian dilansir dari SCMP.

Keputusan tersebut diambil karena kesibukannya bekerja membuat ia tidak memiliki cukup waktu untuk merawat dan melatih hewan peliharaannya secara optimal.

Fasilitas Lengkap, Ada Tes Kepribadian hingga Antar-Jemput

Program yang diambil Taotao bukan sekadar penitipan biasa. Paket tersebut mencakup berbagai layanan premium, mulai dari:

Tes kepribadian anjing

Pelatihan perilaku

Aktivitas sosial

Pemeriksaan kesehatan

Pembersihan harian

Hingga layanan antar-jemput layaknya “bus sekolah”

Selain itu, pemilik juga bisa memantau aktivitas hewan peliharaan mereka secara real-time melalui layanan online.

Biaya bulanan tersebut sudah termasuk penitipan harian sekitar 188 yuan, kelas interaksi pemilik dan hewan, serta layanan transportasi. Namun, biaya makanan tetap dibayar terpisah.

Permintaan Tinggi, Harus Antre Mingguan

Menurut pengelola fasilitas, layanan seperti ini semakin diminati. Bahkan, calon pelanggan harus masuk daftar tunggu selama dua hingga tiga minggu.