Viral Pembasmian Ikan Sapu-Sapu, Ini 5 Fakta yang Jarang Diketahui

JAKARTA – Fenomena menjamurnya ikan sapu-sapu belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial. Ikan yang kerap ditemukan di sungai-sungai perkotaan, termasuk Jakarta, bahkan diburu dan dibasmi karena dianggap sebagai hama yang merusak ekosistem.

Secara ilmiah, ikan sapu-sapu dikenal sebagai Pterygoplichthys, salah satu spesies ikan invasif yang dinilai berbahaya. Kehadirannya dapat mendominasi perairan, merusak habitat alami, hingga mengancam kelangsungan ikan lokal.

Meski sering dianggap sebagai “ikan pembersih”, ternyata ikan ini menyimpan sejumlah fakta menarik yang belum banyak diketahui. Berikut ulasannya:

Fakta Ikan Sapu-Sapu

1. Berasal dari Amerika Selatan

Ikan sapu-sapu merupakan spesies asli dari kawasan Amerika Selatan, terutama di wilayah Sungai Amazon. Penyebarannya ke berbagai negara, termasuk Indonesia, terjadi akibat aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak.