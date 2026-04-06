Viral! Seorang Pria Bawa Foto Bernadya dengan Pria Lain saat Konser Bikin Galau Brutal

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial menunjukkan momen lucu sekaligus menyayat hati. Di mana seorang pria menunjukkan tangkapan layar unggahan musisi cantik Bernadya dengan seorang laki-laki di akun Instagram-nya.

Momen tersebut cukup menarik perhatian netizen karena pria tersebut sampai mencetak tangkapan layar itu dan diacungkan saat konser Bernadya. Apalagi, hal itu terjadi di tengah isu kedekatan antara Bernadya dengan aktor tampan ternama, Iqbal Ramadhan, baru-baru ini.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria mengacungkan cetakan tangkapan layar itu sambil memejamkan mata seolah menghayati lagu yang tengah dinyanyikan Bernadya di atas panggung.

Suasana itu semakin terasa saat lagu yang dinyanyikan oleh Bernadya berjudul “Satu Bulan” dan tepat di lirik “Sudah adakah yang gantikanku”. Momen itu seolah menunjukkan rasa galau pria tersebut yang merasa patah hati ditinggal Bernadya karena sudah bersama pria lain.

Video yang diunggah oleh akun TikTok @stage.joy itu sudah viral dan mendapat perhatian netizen. Banyak dari mereka yang mengaku merasakan perasaan yang sama seperti pria dalam video tersebut.