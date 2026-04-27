Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Budi Gunadi Ungkap Bahaya Sihir Pemanis Buatan, Waspada Minuman Low Sugar!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |19:05 WIB
Menkes Budi Gunadi Ungkap Bahaya Sihir Pemanis Buatan, Waspada Minuman Low Sugar!
Hati-hati minuman manis. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENTERI Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, kembali membagikan edukasi kesehatan lewat konten di Instagram dalam serial Budi Gemar Sharing #BGS. Kali ini, Budi membahas soal penggunaan pemanis buatan dalam minuman yang sering dilabeli low sugar.

Dalam video tersebut, Budi menjelaskan bahwa rasa manis pada minuman tidak selalu berasal dari gula alami. Rasa manis itu bisa berasal dari pemanis buatan seperti Aspartam, Sukralos, hingga Sakarin.

Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

1. Pemanis Buatan

Menurut Menkes Budi Sadikin, bahan-bahan ini memiliki tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi dibanding gula biasa. Bahkan, rasa manisnya bisa 200 hingga 600 kali lipat dibanding gula.

“Sejumput kecil saja bisa memberikan rasa manis 200 sampai 600 kali lipat lebih manis daripada gula,” ujar Budi.

Budi pun menekankan bahwa efek penggunaan pemanis buatan ini tidak sesederhana itu. Meski lidah merasakan manis, tubuh tidak benar-benar menerima asupan gula seperti yang diharapkan otak.

Menkes Budi juga mengatakan, ketika lidah merasakan manis, maka otak bersiap menerima gula. Ketika gula tidak masuk (karena diganti pemanis buatan), rasa lapar akan muncul terus-menerus. Inilah yang disebut Budi bahwa pemanis buatan bisa mengecoh tubuh atau melakukan "sihir".

“Lidah merasa manis, jadi otak siap-siap menerima gula. Tapi ternyata gulanya enggak masuk. Itu bisa bikin rasa lapar muncul terus,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/298/3028782/roti_putih-lnHF_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/301/2942347/10-minuman-segar-khas-natal-yang-populer-di-dunia-nomor-5-dari-indonesia-QfeL6puvHf.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/301/2932952/7-minuman-hangat-dari-berbagai-negara-paling-nikmat-diseruput-saat-hujan-37EzvG3lPE.JPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/298/3214322//menkes-67GO_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/482/3214320//menkes-0vQG_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/298/3214152//bekal-NeIm_large.jpg
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement