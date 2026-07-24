Viral! Guru ASN dan Suami Digeruduk karena Lecehkan Siswa SD di Tanjungbalai Sumut

SEBUAH berita miris viral di media sosial tentang guru ASN dan suami yang digerudung warga karena lecehkan siswa SD. Peristiwa ini terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut).

Kasus ini pun sudah dilanjutkan pihak berwajib. Guru ASN dan suami pun telah diamankan usai dugaan pencabulan terjadap seorang siswa laki-laki yang merupakan anak yatim piatu.

1. Kronologi Kejadian

Kasus ini bermula dari laporan dugaan pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan suami seorang guru ASN di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumur. Peristiwa ini terungkap usai adanya pelaporan kepada pihak berwajib pada 19 Mei 2026.

Kejadian pencabulan sendiri kabarnya sudah terjadi sejak awal Mei 2026. Modusnya, suami guru ASN yang berinisial D membujuk korban dengan cara meminjamkan HP. Saat korban lengah, tindakan asusila dilakukan.

Istri dari D yang berprofesi sebagai guru ASN di sekolah korban dikaitkan dengan kejadian ini. Dia dituduh ikut membawa korban ke rumah.

Mirisnya, korban diketahui juga merupakan anak yatim piatu. Tak ayal, aksi guru ASN dan suaminya langsung membuat geram warga hingga penggerudukan dilakukan.