Makanan dan Minuman Olahan Ubi yang Makin Viral

JAKARTA – Ubi kini tak lagi identik sebagai makanan tradisional. Berkat kreativitas pelaku kuliner dan tren media sosial, berbagai olahan ubi, terutama ubi ungu dan ubi Cilembu, kembali naik daun. Mulai dari minuman ala kafe hingga dessert kekinian, olahan ubi digemari karena memiliki cita rasa manis alami, tampilan estetik, serta kaya nutrisi.

Berikut beberapa makanan dan minuman olahan ubi yang sedang viral:

Minuman Ubi yang Lagi Viral

1. Es Ubi Ungu Kuah Creamy

Minuman ini menjadi salah satu menu favorit di berbagai kedai minuman. Pasta ubi ungu asli (ube puree) dioleskan pada dinding gelas sehingga menghasilkan tampilan yang menarik, kemudian disiram susu cair dan saus creamy berbahan susu evaporasi atau krimer. Perpaduan rasa manis alami ubi dengan tekstur lembut membuat minuman ini cocok dinikmati saat cuaca panas.

2. Goguma Latte (Korean Sweet Potato Latte)

Terinspirasi dari kafe-kafe di Korea Selatan, Goguma Latte dibuat dari ubi jalar kukus yang dihaluskan lalu dicampur dengan susu segar. Minuman ini dapat disajikan hangat maupun dingin. Rasanya lembut, sedikit manis tanpa tambahan gula berlebih, sehingga menjadi pilihan favorit pencinta minuman sehat.

3. Ube Matcha Latte

Minuman dua lapis ini menjadi primadona di media sosial karena tampilannya yang estetik. Lapisan bawah berisi ube paste berwarna ungu cerah, sedangkan bagian atas diisi matcha latte berwarna hijau pekat. Kombinasi rasa manis dari ubi dan sedikit pahit dari matcha menghasilkan cita rasa yang unik sekaligus menyegarkan.