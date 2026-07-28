Kisah Model Paulina Porizkova Menikah di Usia 61 Tahun Setelah Bertemu Jodoh di Dating Apps

JAKARTA – Model senior Paulina Porizkova membuktikan bahwa cinta bisa datang kapan saja. Di usia 61 tahun, mantan supermodel kelahiran Ceko itu resmi menikah dengan penulis sekaligus produser televisi Jeff Greenstein setelah kisah asmara mereka bermula dari sebuah aplikasi kencan daring.

Porizkova dan Greenstein mengucapkan janji suci pada 3 Juli dalam sebuah upacara intim di balai kota yang menghadap Danau Orta, Italia Utara. Pernikahan tersebut dihadiri 78 tamu yang terdiri dari keluarga dan sahabat dekat. Setelah prosesi selesai, para tamu melanjutkan perayaan di Villa Crespi, hotel bersejarah bergaya Moor, demikian dilansir dari People.

Kisah cinta keduanya berawal dari aplikasi kencan Raya. Saat itu, Porizkova mengaku hampir kehilangan harapan setelah bertahun-tahun menggunakan aplikasi tersebut tanpa hasil yang memuaskan.

Ia mengatakan selama sekitar lima tahun hanya menerima sedikit respons dari pengguna lain. Menurutnya, perempuan yang telah berusia di atas 60 tahun sering kali kurang mendapat perhatian di platform kencan daring.

Berbeda dengan kebanyakan pengguna, Greenstein justru membuka peluang untuk mengenal perempuan yang usianya mendekati dirinya. Dari perkenalan itu, keduanya mulai rutin bertukar pesan hingga menghabiskan waktu berjam-jam berbincang melalui FaceTime.