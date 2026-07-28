Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Model Paulina Porizkova Menikah di Usia 61 Tahun Setelah Bertemu Jodoh di Dating Apps

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |20:17 WIB
Kisah Model Paulina Porizkova Menikah di Usia 61 Tahun Setelah Bertemu Jodoh di Dating Apps
Kisah Model Paulina Porizkova Menikah di Usia 61 Tahun Setelah Bertemu Jodoh di Dating Apps (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Model senior Paulina Porizkova membuktikan bahwa cinta bisa datang kapan saja. Di usia 61 tahun, mantan supermodel kelahiran Ceko itu resmi menikah dengan penulis sekaligus produser televisi Jeff Greenstein setelah kisah asmara mereka bermula dari sebuah aplikasi kencan daring.

Porizkova dan Greenstein mengucapkan janji suci pada 3 Juli dalam sebuah upacara intim di balai kota yang menghadap Danau Orta, Italia Utara. Pernikahan tersebut dihadiri 78 tamu yang terdiri dari keluarga dan sahabat dekat. Setelah prosesi selesai, para tamu melanjutkan perayaan di Villa Crespi, hotel bersejarah bergaya Moor, demikian dilansir dari People.

Kisah cinta keduanya berawal dari aplikasi kencan Raya. Saat itu, Porizkova mengaku hampir kehilangan harapan setelah bertahun-tahun menggunakan aplikasi tersebut tanpa hasil yang memuaskan.

Ia mengatakan selama sekitar lima tahun hanya menerima sedikit respons dari pengguna lain. Menurutnya, perempuan yang telah berusia di atas 60 tahun sering kali kurang mendapat perhatian di platform kencan daring.

Berbeda dengan kebanyakan pengguna, Greenstein justru membuka peluang untuk mengenal perempuan yang usianya mendekati dirinya. Dari perkenalan itu, keduanya mulai rutin bertukar pesan hingga menghabiskan waktu berjam-jam berbincang melalui FaceTime.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kisah Cinta model Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/612/3232813/viral-lrVa_large.jpg
Kisah Kesya, Anak Korban Main Hakim Sendiri di Bali Kini Mulai Tersenyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/298/3232789/minuman_ubi-pLQx_large.jpg
Makanan dan Minuman Olahan Ubi yang Makin Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/482/3232391/mata-t0E1_large.jpg
Viral! Pria Ini Kehilangan Penglihatan Gegara Sering Kucek Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/612/3232166/bocah_ke_makam_ibu-Ragy_large.jpg
Viral! Bocah Perempuan Ziarah ke Makam Ibunya di Hari Pertama Sekolah: Aku Sudah Pakai Seragam Mah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/612/3232140/guru_lakukan_tindakan_asusila-7O5q_large.jpg
Viral! Guru ASN dan Suami Digeruduk karena Lecehkan Siswa SD di Tanjungbalai Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/612/3231933/bocah_nyangkut_di_lemari_piring-L1df_large.jpg
Viral! Bocah Nyangkut di Lemari Piring, Netizen: Naik Level Main Petak Umpet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement