Saran Gilang Dirga soal Usulan Menteri PPPA Pindah Gerbong Perempuan ke Tengah Usai Tragedi di Bekasi Timur

JAKARTA – Artis sekaligus kader Partai Demokrat, Gilang Dirga, tanggapi komentar terhadap usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, terkait usulannya memindahkan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah. Usulan ini muncul usai tragedi tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur.

Mendapati hal ini, Gilang Dirga turut memberikan saran soal pemindahan gerbong perempuan. Menurutnya, pihak KAI tentunya memiliki usul yang lebih solutif, seperti memperbaiki sistem sensor dan komunikasi.

1. Sayangkan Usulan Menteri PPPA

Gilang melayangkan komentarnya melalui unggahan terbaru di akun instagramnya @gilangdirga pada Selasa, 28 April 2026. Dalam unggahan tersebut ia menampilkan latar berwarna hitam dengan tulisan “Menteri PPPA” berwarna putih yang mengisyaratkan bahwa sorotan tengah diberikan kepada menteri tersebut.

Sementara itu, kritik yang lugas disampaikan Gilang dalam takarir (caption) unggahan. Ia mengawali komentarnya dengan ungkapan duka cita atas tragedi tabrakan kereta KA Argo Bromo relasi Gambir - Pasar Turi dan KRL Kampung Bandan - Cikarang di Stasisun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 kemarin.

“Saya berduka dengan kejadian yang menimpa saudara kita di Bekasi Timur,” ungkap Gilang, dikutip Rabu (29/4/2026).

Selanjutnya, ia langsung menuliskan bahwa dirinya akan memberikan saran kepada Menteri PPPA yang menurut dirinya tidak sesuai ekspektasi secara kualitas sebagai seorang menteri.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada keluarga korban, ijinkan saya memberikan saran untuk menteri PPPA @arifah.fauzi yang kualitasnya ternyata tidak sesuai ekspektasi saya,” ucap dia.

2. Saran Usai Kecelakaan Kereta

Gilang menilai, bahwa opini atau usulan Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi yang menyebut bahwa gerbong khusus perempuan dipindahkan ke bagian tengah sebagai tanggapan tragedi kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur tidak mencerminkan dirinya yang merupakan seorang menteri.

Apalagi, bagi Gilang opini dari Menteri PPPA menunjukan seolah laki-laki tidak berharga dan patut berkorban dengan dipindah ke gerbong belakang agar perempuan tidak terluka jika peristiwa serupa terjadi kembali.

“Statement anda yang mengusulkan bahwa gerbang perempuan akan pindah ketengah sementara laki-laki diujung menurut saya sangat tidak mencerminkan seseorang yang berdiri di garda terdepan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seolah- olah dimata anda laki-laki tidak berharga,” tutur Gilang.