Ajak Anak Melihat Hewan Kurban Terlalu Dekat, Ini Bahaya yang Harus Dihindari

JAKARTA - Menjelang Iduladha, kebanyakan orangtua membawa anak-anak untuk melihat hewan kurban, bahkan saat penyembelihan. Aktivitas ini memang bisa menjadi sarana edukasi yang baik.

Namun, sebaiknya orang tua harus ekstra waspada karena ada beberapa potensi bahaya yang mengintai jika jarak anak terlalu dekat dengan hewan kurban. Berikut adalah bahaya yang perlu diperhatikan agar anak tetap aman.

1. Risiko Cedera Fisik

Hewan kurban seperti sapi, kerbau, atau kambing yang stres berada di lingkungan baru atau keramaian bisa bertindak agresif secara tiba-tiba. Menurut Fakultas Peternakan UGM, hewan yang mengamuk berisiko menendang, menyeruduk, atau menginjak orang di sekitarnya. Ukuran tubuh anak yang kecil membuat mereka jauh lebih rentan mengalami cedera serius jika terkena dampak fisik ini.

2. Penularan Penyakit dari Hewan ke Manusia

Anak-anak sering kali gemas dan ingin menyentuh atau memberi makan hewan kurban. Jika tidak diawasi, ada risiko penularan penyakit kulit atau bakteri. Jika anak tidak sengaja menyentuh area yang kotor dan langsung memegang makanan tanpa cuci tangan, mereka bisa terserang gangguan pencernaan.

3. Trauma Psikologis dan Rasa Ngeri

Dokter Spesialis Anak dan Konselor Laktasi, dr. Aisya Fikritama A, Sp.A menyebut bahwa penyembelihan hewan kurban saat Iduladha bisa jadi pengalaman yang membingungkan atau bahkan traumatis bagi anak usia di bawah 7 tahun. Melihat proses penyembelihan berpotensi menimbulkan rasa ngeri, takut berlebih, histeris, hingga trauma psikologis jangka panjang karena mereka belum sepenuhnya paham esensi dari ibadah kurban.

4. Potensi Memicu Tindakan Agresif pada Anak